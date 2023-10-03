Создать программу оздоровления работников радиоэлектронной промышленности предложили в Псковской области

В Псковской области неизвестный выстрелил в мужчину, требуя вернуть долг

Можно ли предоставлять доступ к общему имуществу при проведении капремонта, объяснили псковичам

50 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения в Пскове

Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде