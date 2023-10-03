Создать программу оздоровления работников радиоэлектронной промышленности предложили в Псковской области в ходе расширенной пресс-конференции 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель псковской областной организации Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль обратила внимание, что у работников этой сферы отсутствуют программы отдыха в санаториях.
«Возьмём вопрос в работу. Надо создать программу оздоровления работников этой сферы», – заключил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.