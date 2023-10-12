Общество

Ветер до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ночь на 13 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Прогнозируется ветер западных и юго-западных направлений со скоростью ночью от 9 до 14 метров в секунду (местами порывы от 15 до 17 метров в секунду), днем — от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +3 до +8 градусов, днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.