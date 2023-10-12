Общество

Место встречи: улица Школьная

Улица Школьная расположилась в историческом центре города на Запсковье. Она проходит от улицы Набат до улицы Герцена. В основном здесь присутствует малоэтажная послевоенная застройка, однако встречаются и дореволюционные вкрапления.

Раньше улица именовалась Плотниковой, а в конце XIX века была переименована в Постниковскую (палаты купца Постникова здесь, по соседству). Позже она обрела свое нынешнее название. Здесь административные здания соседствуют со школами, а по улице ходят будущие художники и музыканты.

«МК в Пскове» совместно с фотографом Александром Елисеевым предоставляет очередной выпуск проекта «Место встречи». Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке >>>.