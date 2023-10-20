Общество

Порядок исключения памятников из госреестра обсудили на заседании социального комитета Собрания

Проект о внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно документу, предлагается оптимизировать порядок исключения из Единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, находящегося в состоянии полной физической утраты (статья 23).

Действующий порядок исключения является длительной процедурой, обусловленной загруженностью федерального органа исполнительной власти. Авторы инициативы указывают, что сама процедура исключения из Реестра объекта культурного наследия в настоящее время нормативно не закреплена, что существенно тормозит данную процедуру.

Законопроект предусматривает возможность исключения из реестра памятника в состоянии полной физической утраты на основании закона субъекта Российской Федерации. «Указанный закон принимается на основании ходатайства высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, представления регионального органа охраны объектов культурного наследия, при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы и документов, перечень которых определяется правительством Российской Федерации. При этом в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, находящегося в состоянии полной физической утраты, указанное представление должно быть согласовано с органом местного самоуправления», - говорится в пояснительной записке.

«Прошу поддержать данную инициативу. Считаю, что мера эффективная и значительно упростит процедуру», - закончил доклад по теме вице-спикер Виктор Остренко.

Депутаты поинтересовались, как именно будут отбираться ОКН для исключения из Единого государственного реестра. Виктор Остренко пояснил, что для этого будет организовываться отдельная процедура с привлечением экспертов.

Он также добавил, что на сегодняшний день в реестр включено множество объектов культурного наследия, которые на деле не несут особой культурной ценности. Инвесторы при этом опасаются заходить на эти объекты, поскольку из-за того, что они признаны ОКН, их реконструкция подразумевает множество дополнительных дорогостоящих процедур.

Председатель парламентского социального комитета, вице-спикер Игорь Дитрих поинтересовался, сколько всего в Псковской области объектов, включенных в реестр, однако ответ на заседании получить он не смог. На завтрашнюю сессию областного Собрания решили пригласить представителя регионального комитета по охране ОКН, чтобы задать ему уточняющие вопросы.

«Еще есть вопрос, сколько из включенных в реестр объектов находятся в состоянии полной физической утраты? - спросил Игорь Дитрих. – У нас есть многие места, где уже ровное поле, а у правительства связаны руки, они не могут там строить, проводить теплосети без глубоких изыскательных работ».

Депутаты также вспомнили, что ранее в реестр стремились включить как можно больше объектов, поскольку были адресные программы, по которым можно было получить финансирование на их восстановление.

Вице-спикер Армен Мнацаканян в свою очередь поинтересовался, есть ли по данному предложению позиция Росимущества, а депутат Анастасия Повторейко спросила, будет ли изменён порядок исключения ОКН из государственного реестра.

Виктор Остренко ответил, что порядок будет закреплен в отдельном документе, а по поводу позиции Росимущества он заметил, что в реестр включены только объекты культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения.

Комитет рекомендовал областному Собранию поддержать инициативу и направить принятое постановление в комитет Государственной Думы по культуре.