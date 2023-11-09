Общество

Норвежская делегация оценила условия пребывания беженцев в Псковской области

Делегация международной неправительственной организацией «Спасём детей» (Норвегия), которая прибыла в Псковскую область с краткосрочным визитом, посетила совместно с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым пункт временного размещения граждан, прибывших с территории Украины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Представители международной неправительственной организации «Спасём детей» (Норвегия) выразили желание ознакомиться с условиями пребывания граждан, в том числе семей с детьми, в пунктах временного размещения, а также готовность при необходимости оказать дополнительную гуманитарную помощь гражданам.

Норвежскую делегацию в ПВР также сопровождала заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева. В составе норвежской делегации в Псков приехали: главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасем детей» Кай Шьёрлиен (Норвегия), руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обен Кобан, глава российского представительства объединения «Спасем детей» Антон Пшеничный (Норвегия).

В ходе посещения ПВР члены норвежской делегации ознакомились с условиями проживания, питания, организации обучения детей и их досуга, пообщались с проживающими. Во время бесед были затронуты вопросы условий пребывания в ПВР, оказание федеральными и региональными властями различных мер социальной, психологической и правовой поддержки, адаптации детей к новым условиям проживания, посещения образовательных и досуговых учреждений в России, возможности возвращения к месту основного жительства, реализации их прав на охрану здоровья и оказания медицинской помощи, а также трудоустройства.

«Члены норвежской делегации, имеющие богатый опыт работы и взаимодействия с беженцами из арабских и африканских государств, Украины, но находящихся в Турции и странах Европы, оценили условия пребывания украинских беженцев в России как достаточно хорошие, соответствующие международным стандартам. По многим параметрам они значительно отличаются в лучшую сторону от других государств», - рассказал об итогах мероприятия Дмитрий Шахов.

Гости поблагодарили региональные власти за предоставленную возможность познакомиться с реальными условиями поддержки беженцев с Украины и за тот уровень помощи, который оказывается региональными властями семьями с детьми, оказавшимися в непростой жизненной ситуации.

По итогам посещения ПВР его маленькие постояльцы получили от неправительственной организации «Спасём детей» и региональных властей подарочные наборы школьника с разнообразными школьно-письменными принадлежностями.