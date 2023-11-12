Общество

Россиян предупредили о возможном росте цен на рыбу

Правительство России с 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из страны, что негативно скажется на рыболовном промысле и спровоцирует рост цен на рыбу, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины в том числе социально значимую, рассказали РИА Новости.

Постановление правительства от 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это скажется на рыболовном промысле, и рыба подорожает, в том числе социально значимая — селедка, мойва, сардина. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины.

Тариф повысили для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Но это ударило и по рыболовному промыслу. Дело в том, что суда в рейсе заправляются на ходу. Особенно это важно во время путин — сезонных миграций на нерест. Так, во время охотоморской минтаевой путины в январе — апреле добывают около миллиона тонн рыбы. И топливо подвозят прямо туда. В основном промышляют в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, однако они не относятся к таможенной территории страны. И теперь судовое топливо с массовой долей серы не более одного процента обложили пошлиной. В результате отечественная морская заправка (бункеровка) подорожала на 50 тысяч рублей за тонну и стала невыгодной для рыболовов.

По данным ВАРПЭ, из-за новой пошлины доля топлива в себестоимости вырастет с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем сильнее всего это скажется на социально значимой и наименее рентабельной рыбе, такой как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Проблему можно решить выводом судового топлива из-под действия постановления или признанием российской ИЭЗ беспошлинной зоной для отечественных кораблей. Иначе рыболовецкому флоту придется довольствоваться иностранным горючим.