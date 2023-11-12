Общество

Сильное налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области

Сильное налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области днем 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Днем 13 ноября местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидается сильное налипание мокрого снега на провода», - сообщили в ведомстве.

Рекомендации для населения при налипании мокрого снега:

нужно быть осторожны на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи;

лучше не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение;

стоит закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

особое внимание нужно обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, нужно сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101. Данный прогноз довели до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.