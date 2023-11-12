Общество

СОЦПРОФ: Кому положены дополнительные выходные дни?

Согласно Трудовому кодексу РФ, некоторым категориям трудящихся положены дополнительные выходные. Они могут быть предоставлены работодателем как с денежными выплатами, так и без них, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Дополнительные выходные положены:

Донорам. Они освобождаются от работы в день медосмотра и в день сдачи крови. Кроме того, донорам положен дополнительный выходной в течение года, которым они могут распоряжаться как угодно. Если сдача крови происходила в нерабочий день, то в таком случае работодатель предоставляет два дня выходных. Важно при этом предъявить справку;

Они освобождаются от работы в день медосмотра и в день сдачи крови. Кроме того, донорам положен дополнительный выходной в течение года, которым они могут распоряжаться как угодно. Если сдача крови происходила в нерабочий день, то в таком случае работодатель предоставляет два дня выходных. Важно при этом предъявить справку; Выходной для диспансеризации. Государство гарантирует оплачиваемые выходные в случае проверки здоровья. До 40 лет положен один день выходного раз в три года, с 40 лет и до пенсионного возраста — один день выходного каждый год, для пенсионеров и предпенсионеров — два выходных в год. Главное — подтвердить прохождение диспансеризации справкой из поликлиники;

Государство гарантирует оплачиваемые выходные в случае проверки здоровья. До 40 лет положен один день выходного раз в три года, с 40 лет и до пенсионного возраста — один день выходного каждый год, для пенсионеров и предпенсионеров — два выходных в год. Главное — подтвердить прохождение диспансеризации справкой из поликлиники; Для родителей детей-инвалидов. В эту категорию входят родители, попечители и опекуны ребенка-инвалида. У них есть право на четыре дополнительных выходных в месяц, за эти дни работодатель выплачивает средний заработок. Дополнительные дни могут получить только папа или мама, или оба родителя могут разделить их между собой;

В эту категорию входят родители, попечители и опекуны ребенка-инвалида. У них есть право на четыре дополнительных выходных в месяц, за эти дни работодатель выплачивает средний заработок. Дополнительные дни могут получить только папа или мама, или оба родителя могут разделить их между собой; Для родителей, которые работают на Крайнем Севере и имеют детей до 16 лет.

и имеют детей до 16 лет. Для женщин, которые трудятся в сельской местности. Они имеют право взять один день выходного в месяц, но он не будет оплачиваться.

Получить дополнительные выходные также можно: