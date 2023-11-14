Общество

Затянувшееся межсезонье подходит к концу в европейской части России

В европейской части России подходит к концу затянувшееся межсезонье: аномальное тепло уходит, а дожди сменятся снегопадами. Зима со снегопадом накануне нагрянула в Санкт-Петербург, как и на большей части Русской равнины ноябрь здесь до сих пор развивался по аномально тёплому сценарию. В понедельник погода наконец-то стала нормальной, сообщает метеоцентр «Фобос».

Выводить на улицы снегоуборочную технику накануне пришлось дорожникам из Вологодчины, Поморья, Прикамья и Республики Коми. Слабый снег утром отмечался даже на севере Московской области – в Волоколамске. По большей части, на Русской равнине пока ещё шли дожди. В самой Москве, например, термометры днём показали +4° – это самый низкой показатель за последние полторы недели, но по-прежнему слишком высокий для конца ноября. За сутки в мегаполисе вылилось 15% от месячной нормы влаги.

Европейская часть России в начале этой недели попала под удар очередного атлантического циклона. В понедельник этот вихрь успел накрыть только европейскую территорию, а сегодня захватит уже буквально полстраны: облачные поля фронтальных разделов протянутся от Алтая и Саян до Белого и Чёрного морей. Но на погоду в разных частях России циклон повлияет по-разному: Зауралье окажется под влиянием тёплого фронта, а Русская равнина, наоборот, холодного. Так что, зона снегопадов здесь увеличится в размерах и распространится вплоть до Центральных областей.

Как уточнили синоптики, температура продолжит понижаться. Дойдёт до того, что показания термометров в Южной Сибири и средней полосе европейской территории фактически сравняются – и там, и там ожидаются слабые оттепели. А в северных широтах даже днём будет не выше 0°.

К концу недели Европейская Россия и Сибирь войдут в классическую противофазу: к западу от Урала усилятся заморозки, температура станет уходить в минус вплоть до низовьев Волги и Дона. А к востоку от горного хребта, напротив, вернётся тёплое межсезонье.

В Москве продолжит усиливаться похолодание. Сегодня-завтра ещё относительно тепло, но к дождям уже начнут примешиваться снегопады. В четверг, когда ударят первые в этом месяце заморозки, они окончательно перейдут в снег. Затем небо прояснится, осадки прекратятся, но вместе с этим усилятся ночные морозы: в выходные в мегаполисе даже днём не выше −1°, а в тёмное время суток до −6°.