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Общество

Конкурс на право продажи новогодних елок объявили в Пскове

16.11.2023 13:06|ПсковКомментариев: 0

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле елками на территории областного центра. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Участие в конкурсе может принять любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Прием заявлений будет вестись с 20 ноября по 1 декабря. Заявления принимает комитет по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2-а, 2 этаж, кабинеты 14, 12.

Консультации по критериям конкурса можно получить по телефонам: 8(8112)29-10-74; 8(8112)29-10-65. 5 декабря состоится заседание конкурсной комиссии, по итогам которой будут определены победители конкурса.

В этом году для елочных базаров определено 27 мест.

Конкурсная комиссия будет оценивать поступившие заявки по нескольким критериям.

Одним из немаловажных критериев является архитектурно-художественное оформление торгового места. Участник конкурса должен предоставить эскизный проект архитектурного решения нестационарного торгового объекта, а также предложения по благоустройству.

Также в критерии конкурса входит уровень культуры и качества обслуживания населения. Участник конкурса должен предоставить фотографии рабочего места с применением форменной одежды продавца, образец ценника, образец нагрудного бейджа. Конкурсная комиссия также оценивает наличие услуг по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком.

Опыт работы участника конкурса в сфере торговли, квалификация персонала и предложение о цене договора также являются критериями конкурса.

Победителями конкурса станут участники, получившие наибольшее количество баллов. Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря по адресу: улица Некрасова, 22.

Объекты сезонного характера для торговли елками на территории города Пскова

 №п/п

Адрес (местоположение)

Площадь объекта, кв. м

Тип объекта

Коли-чество объек-тов

Ассортимент

Период размещения

1

проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

2.

улица Текстильная, у дома № 16 - а

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

3.

Рижский проспект, в торце домов № 45

и № 50

18,0

 

18,0

Конструкция

2

 

2

елки

15.12 - 31.12

4.

Рижский проспект, в торце домов № 51

и № 55

18,0

 

18,0

Конструкция

2

 

2

елки

15.12 - 31.12

5.

ул. Рокоссовского, за автобусной остановкой "Микрорайон "Рижский"

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

6.

улица Новоселов, у дома № 7

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

7.

улица Лепешинского, у дома № 8

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

8.

улица Коммунальная (за автобусной остановкой "Гулливер")

9,0

 

18,0

Конструкция

1

 

2

елки

15.12 - 31.12

9.

улица Н. Васильева, у дома № 69

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

10.

улица Ижорского батальона, у дома № 8

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

11.

улица Индустриальная, у дома № 4-а

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

12.

улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

13.

улица Рокоссовского, у дома № 22

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

14.

улица Коммунальная, напротив дома № 77

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

15.

улица Народная, напротив дома № 45

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 –31.12

16.

улица К. Маркса, территория бывшей автостанции

18,0

Конструкция

2

елки

15.12 –31.12

17.

Рижский проспект, у дома № 83

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 –31.12

18.

улица Алтаева, у дома     № 8

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 –31.12

19.

улица Труда, у дома

 № 39

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

20.

улица Гагарина, у дома № 2

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

21.

Военный городок "Кресты", у дома № 115

18,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

22.

улица К. Маркса, в торце дома № 4

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

23.

ул. Труда, 50

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

24.

ул. Коммунальная, д. 48

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

25.

ул. Коммунальная, д. 45

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

26.

ул. Я. Фабрициуса,

д. 5-а

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12

27.

ул. Гражданская, д. 11

9,0

Конструкция

1

елки

15.12 - 31.12
Теги: #Новый год #елка
Источник: Псковская Лента Новостей
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