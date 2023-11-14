Общество

Конкурс на право продажи новогодних елок объявили в Пскове

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле елками на территории областного центра. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Участие в конкурсе может принять любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Прием заявлений будет вестись с 20 ноября по 1 декабря. Заявления принимает комитет по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2-а, 2 этаж, кабинеты 14, 12.

Консультации по критериям конкурса можно получить по телефонам: 8(8112)29-10-74; 8(8112)29-10-65. 5 декабря состоится заседание конкурсной комиссии, по итогам которой будут определены победители конкурса.

В этом году для елочных базаров определено 27 мест.

Конкурсная комиссия будет оценивать поступившие заявки по нескольким критериям.

Одним из немаловажных критериев является архитектурно-художественное оформление торгового места. Участник конкурса должен предоставить эскизный проект архитектурного решения нестационарного торгового объекта, а также предложения по благоустройству.

Также в критерии конкурса входит уровень культуры и качества обслуживания населения. Участник конкурса должен предоставить фотографии рабочего места с применением форменной одежды продавца, образец ценника, образец нагрудного бейджа. Конкурсная комиссия также оценивает наличие услуг по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком.

Опыт работы участника конкурса в сфере торговли, квалификация персонала и предложение о цене договора также являются критериями конкурса.

Победителями конкурса станут участники, получившие наибольшее количество баллов. Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря по адресу: улица Некрасова, 22.

Объекты сезонного характера для торговли елками на территории города Пскова