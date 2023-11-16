Общество

Более трех тысяч псковских многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату

Более 3,1 тысяч многодетных семей в Псковской области получили ежемесячную денежную выплату по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей. За три квартала 2023 года на эти цели было выделено свыше 340 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по социальной защите.

Ежемесячная выплата назначается семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Эту льготу можно получить при условии, что среднедушевой денежный доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодно устанавливаемую в Псковской области.

Помощь оказывается многодетным семьям по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках мероприятий национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На все мероприятия национального проекта «Демография» в этом году в Псковской области предусмотрено финансирование в размере более 1,1 млрд рублей. В состав этого нацпроекта помимо проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включены еще «Старшее поколение», «Содействие занятости», «Спорт - норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья».