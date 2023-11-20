Общество

Похитителей приданного дочери Павла I разыскивали в Псковской губернии

Преступников, которые совершили крупную кражу во дворце в Брюсселе в ночь с 25 на 26 сентября 1829 года, разыскивали в Псковской губернии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Видео: Государственный архив Псковской области

«Изумруд с резьбой, осыпанный бриллиантами, большая бриллиантовая диадема, пара серег, каждая в виде двух больших бриллиантовых груш, топазовый крест, осыпанный бриллиантами, золотое опахало с незабудками – это лишь крохотная часть того, что было украдено в ночь с 25 на 26 сентября 1829 года. Кража произошла во дворце в Брюсселе. В то время там проживала младшая дочь Павла I – Анна Павловна, супруга Вильгельма Оранского. Украшения входили в состав ее приданого», - рассказали в архиве.

Общая стоимость пропавших вещей, а в списке оказались еще и портреты великих князей, составила около 1,5 млрд рублей по нынешним деньгам.

Циркулярное письмо о принятии мер к задержанию похитителей было направлено, в том числе, псковскому губернатору. В документах среди перечня пропавших украшений находим рисунок следа ноги одного из предполагаемых преступников. В материалах отражено, что двое подозреваемых работали босиком, а один – в обуви 41 размера.

«Информация о преступлении была разослана во все города губернии. Но обратная связь следовала из каждого местечка одинаковая: не найдено. На данный момент драгоценности считаются безвозвратно утраченными», - добавили в архиве.