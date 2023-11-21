Общество

Урок профориентации провели росгвардейцы для студентов в Пскове

Урок профессиональной ориентации провели сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области в политехническом колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

Сотрудники ОМОН «Кром» рассказали о задачах, стоящих перед спецподразделениями Росгвардии, об их участии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Студенты узнали условия поступления на службу в ОМОН. А также ознакомились со средствами индивидуальной защиты, которые используют сотрудники спецподразделения.

В свою очередь представитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии рассказала о подразделениях, находящихся в городах региона, о вакансиях, и дала рекомендации тем, кто изъявит желание заключить контракт о прохождении службы.

Кроме того, студентам рассказали о возможности поступления в военные институты Росгвардии, а также о социальных гарантиях и других преимуществах службы.