Общество

Более 320 единиц техники подготовили для содержания региональных дорог зимой

Более 320 единиц техники подготовлено для содержания региональных дорог в зимний период в Псковской области, что позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями в зимний период, на территории Псковской области подготовлены автотранспортные средства, снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузо-разгрузочные устройства и механизмы к эксплуатации в зимний период. Также, отмечают специалисты комитета, создан достаточный запас горюче-смазочных материалов для техники, привлекаемой к ликвидации снежных заносов и гололеда на автодорогах, а также запас противогололедных материалов на весь зимний период.

В настоящее время «Псковавтодором совместно с подрядными организациями закуплено более 17 тысяч тонн минерального галита для приготовления песчано-соляной смеси, завезено порядка 95 тысяч песка. Мероприятия по приготовлению песчано-соляной смеси продолжаются.

Организовано круглосуточное дежурство, диспетчерскими службами в структурных подразделениях и подрядных организациях ведется мониторинг погодных условий для оперативного реагирования и проведения работ по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений (ледяной дождь, гололед, снегопад).