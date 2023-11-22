Общество

Работу по профилактике терроризма и экстремизма проводят с псковскими осужденными

С осужденными учреждений уголовно-исполнительной системы региона проводится работа по профилактике экстремизма и терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Сотрудники учреждений ведомства на постоянной основе проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение и предотвращение распространения идей терроризма и экстремизма в среде лиц, отбывающих уголовные наказания. Во всех исправительных колониях, следственных изоляторах, учреждениях специального типа для приговоренных к принудительным работам организована трансляция видеоматериалов, которые подготовлены представителями СМИ в третьем квартале 2023 года.

В частности, используемые видеоматериалы представляют собой записанные интервью с осужденными за преступления экстремистского характера и преступления террористической направленности.

Доводя до осужденных данную информацию, раскрывая способы вербовки новых сторонников экстремистских и террористических организаций и привлечения к постпенитенциарному участию в запрещенных движениях, сотрудники УФСИН ведут деятельность по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма. Особое внимание уделяется отношению различных религий к

проявлениям ксенофобии, экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве.