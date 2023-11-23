Общество

О безопасности в Сети рассказали пенсионерам псковские полицейские

Профилактическое мероприятие по основам защиты от опасности в Интернете провела представитель отдела организации дознания УМВД по Псковской области с людьми преклонного возраста в Псковской областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области

Старший дознаватель направления по контролю за расследованием преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Маргарита Воробьева и члены общественного совета при региональном управлении МВД России организовали встречу со слушателями с целью повышения уровня осведомленности населения о способах и методах хищения денежных средств.

Основной задачей встречи стало донесение информации о существующих в арсенале мошенников методах и средствах обмана с целью кражи денежных средств и личной информации. В ходе беседы полицейский рассказала слушателям о звонках от неизвестных, которые представляются сотрудниками банков и сообщают о возникших проблемах с банковским счётом, о предлогах, с помощью которых злоумышленники завладевают секретными данными банковских карт, паролями и СМС-кодами, а также о том, что используя добытую информацию, мошенники похищают все деньги со счётов своих жертв. Старший дознаватель объяснила присутствующим, что настоящие сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о возникших проблемах с денежными сбережениями, а самостоятельно блокируют доступ к счетам.

Сотрудник полиции призвала пенсионеров быть бдительными и напомнила, что при контакте с любым видом мошенничества необходимо сообщить об этом в полицию. В завершении мероприятия представительница полиции вручила гостям встречи тематические памятки по профилактике дистанционного мошенничества и ответила на вопросы присутствующих.