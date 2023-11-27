Общество

Шестеро из десяти псковичей собираются в отпуск осенью

Шестеро из десяти псковичей собираются в отпуск осенью. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В осенние отпуска собираются пойти 61% псковичей. Трое из десяти горожан планируют отдых. 15% будут отдыхать дома, по 5% собираются в поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей.

Осенний отпуск на даче собираются провести 9% мужчин и только 2% женщин.

В поездки по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (7%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют псковичи с доходом от 50 тысяч рублей в месяц (5%), среди популярных направлений — Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.