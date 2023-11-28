Общество

Поддержка граждан с ограниченными возможностями: помощь и меры в Псковской области

Международный день инвалидов будет отмечаться в мире на следующей неделе - 3 декабря. Эта дата напоминает о том, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в особой заботе и поддержке, а также привлекает внимание к их проблемам. Существует ряд мер, направленных на улучшение жизни граждан с инвалидностью. Подробнее о них – в материале Псковской Ленты Новостей.

Пенсии по инвалидности

По данным Федерального реестра инвалидов, в Псковской области проживает более 44 тысяч граждан с разной степенью инвалидности. Как рассказала управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова в ходе прямого эфира в Центре управления регионом Псковской области, Социальный фонд выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.

«Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал, хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью никогда не работал, и у него нет страхового стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности. Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, из-за радиационных или техногенных катастроф», – объяснила Наталья Мельникова.

Так, получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны, уточнила она.

Всем гражданам с инвалидностью, которые получают пенсии по линии СФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Средний размер страховой пенсии по инвалидности в Псковской области составляет 11758 рублей. Наталья Мельникова отметила, что более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначило отделение СФР по Псковской области в 2022 году, более 1454 пенсии назначено в этом году.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате устанавливает гражданам с инвалидностью социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг.

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Меры поддержки для инвалидов и семей с детьми-инвалидами

Как добавили в комитете по социальной защите Псковской области, существуют различные меры социальной поддержки для инвалидов и семей с детьми-инвалидами:

скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилого фонда);

оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда);

ежегодная денежная выплаты на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления;

социальное обслуживание на дому;

обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации);

первоочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

«Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалидов», – подчеркнули в комитете.

В Псковской области для инвалидов установлены дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда в городском и пригородном общественном транспорте:

единый именной льготный месячный проездной билет стоимостью 800 рублей;

оплата проезда в размере 50 процентов стоимости проезда в пригородном общественном автомобильном транспорте.

Бывают ситуации, когда в семье есть ребенок с инвалидностью, и один из родителей вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком.

«В этом случае ребенку назначается пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата, а самому родителю – компенсационная выплата по уходу. На сегодняшний день она составляет 10 тысяч рублей. Также для родителя есть и другие социальные гарантии: за период ухода ему начисляются пенсионные коэффициенты, которые в будущем повлияют на размер пенсии. И снижается возраст для выхода на пенсию. Если за ребенком ухаживает мама, она может выйти на пенсию в 50 лет, если ухаживает папа, он может выйти на пенсию в 55 лет», – сказала Наталья Мельникова.

Малообеспеченным семьям с детьми-инвалидами наряду со стандартным набором льгот в Псковской области предоставляются следующие меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета:

право использовать средства регионального материнского капитала в размере 100 000 рублей на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; улучшение жилищных условий (покупка, строительство или реконструкция жилого помещения); получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров (лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) медицинских изделий, одежды и (или) обуви для детей, школьных принадлежностей, строительных материалов) на общую сумму не более 20 000 рублей в год;

детям-инвалидам выдаются именные пластиковые карты подтверждающие право на предоставление мер социальной поддержки для льготного проезда детей-инвалидов.

«В Псковской области две семьи таким образом распорядились средствами капитала. В Новосокольниках для ребенка-инвалида был приобретен компьютер, а в Себеже – велосипед с ручным управлением», – рассказала Наталья Мельникова.

Для оформления выплаты средств регионального материнского капитала законные представители детей-инвалидов обращаются с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства, либо в МФЦ.

Для оформления именной пластиковой карты подтверждающей право на предоставление мер социальной поддержки для льготного проезда детей-инвалидов законные представители детей-инвалидов обращаются с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства.

Технические средства реабилитации и ОСАГО

Многие жители Псковской области с инвалидностью нуждаются в средствах личной гигиены и оборудовании: подгузники, впитывающие пеленки, кресла-коляски, трости. Наталья Мельникова объяснила, что такими средствами обеспечивает Социальный фонд.

«Все эти изделия относятся к техническим средствам реабилитации. И предоставляются Фондом гражданам с инвалидностью в соответствии с заявлением гражданина и выбранным им способом обеспечения ТСР. Однако, данные ТСР положены заявителю только в том случае, если они прописаны в его индивидуальной программе реабилитации специалистами медико-социальной экспертизы (МСЭ)», – уточнила она.

Наталья Мельникова получила три способа получить ТСР:

получение ТСР в натуральном виде после заключения государственных контрактов. Срок обеспечения в данном случае зависит от проведения закупочных процедур. На этот способ - законодательство отводит от 90 дней до 120 дней. За это время поставщик по контракту с отделением Фонда должен предоставить получателю изделие. Обращаю внимание, что нашими контрактами предусмотрена бесплатная доставка поставщиком ТСР средств реабилитации до места жительства получателя.

после заключения государственных контрактов. Срок обеспечения в данном случае зависит от проведения закупочных процедур. На этот способ - законодательство отводит от 90 дней до 120 дней. За это время поставщик по контракту с отделением Фонда должен предоставить получателю изделие. Обращаю внимание, что нашими контрактами предусмотрена бесплатная доставка поставщиком ТСР средств реабилитации до места жительства получателя. компенсация . Он работает так: человек приходит в торговую точку, тратит собственные средства, потом в Отделение фонда подает заявление и документы, подтверждающие понесенные расходы. И ждет их возмещения порядка 20 рабочих дней.

. Он работает так: человек приходит в торговую точку, тратит собственные средства, потом в Отделение фонда подает заявление и документы, подтверждающие понесенные расходы. И ждет их возмещения порядка 20 рабочих дней. электронный сертификат - самый удобный способ обеспечения ТСР. Причем в короткие сроки. Всего 5 дней с момента регистрации заявления гражданина отводится на оформление и активацию сертификата сотрудниками Фонда.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар как в офлайн-магазинах, так и в интернет-магазине, подключённом к сервису «Электронный сертификат на ТСР».

На территории региона сегодня действует четыре торговые точки, которые заявили о своей готовности принимать к оплате электронные сертификаты на ТСР:

филиал «Псковский» Московского протезно-ортопедического предприятия,

Псковский протезно-ортопедический центр «Псков-Орто»,

два центра слуха: «Аудиале» и «Центр хорошего слуха».

«Торговые точки охотно помогают обратившимся инвалидам не только с выбором средства реабилитации, но и с оформлением заявления в отделение СФР на получение сертификата. Более того, они бронирует ТСР, на котором остановил свой выбор гражданин и до момента оплаты замораживают цены. А в пунктах продажи слуховых аппаратов практикуется бесплатное тестирование средства реабилитации», - продолжила Наталья Мельникова.

Также с 2022 года Социальный фонд предоставляет людям с инвалидностью компенсацию стоимости полиса ОСАГО.

«Компенсация выплачивается в размере половины стоимости страховки. Она положена тем гражданам с инвалидностью, у которых в программе реабилитации прописана потребность в транспортном средстве. Компенсация предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть указан не только сам гражданин с инвалидностью или его законный представитель, но и иные лица – не более двух человек», – объяснила управляющий регионального отделения СФР.

Предоставление такой компенсации, а также назначение пенсии, ежемесячных денежных выплат Социальный фонд осуществляет проактивно, отметила она в эфире в ЦУР Псковской области.

«То есть самому человеку не нужно подавать какие-либо заявления. СФР получает сведения об инвалидности из федеральных реестров, от органов медико-социальной экспертизы. Это освобождает человека от посещения Социального фонда и других госорганов и существенно облегчает процесс получения мер социальной поддержки», – пояснила она.

Куда обращаться?

Узнать о мерах социальной поддержки для людей с инвалидность можно в органах социальной защиты по месту жительства, либо в МФЦ Псковской области, комитете по социальной защите Псковской области, отделении фонда социального и пенсионного страхования Российской Федерации по Псковской области.

Консультацию можно получить по телефону нашего контакт-центра 8-800-200-00-98, лично в клиентской службе фонда или направить обращение через сайт СФР). Также информация доступна на портале Госуслуг.

Светлана Герасимова