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Общество

Трое псковских специалистов выступят в финале конкурса «Флагманы образования»

29.11.2023 21:00|ПсковКомментариев: 1

Для управленцев в сфере образования и педагогов стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Псковскую область на конкурсе представляют трое специалистов сферы образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На протяжении пяти дней будут бороться за победу:

  • Ольга Дмитриева, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования;
  • Вячеслав Елтунов, преподаватель Псковского агротехнического колледжа;
  • Нина Корнаухова, преподаватель Великолукского медицинского колледжа.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и образовательная программы. В каждый конкурсный день интегрированы смыслы. Первый — посвящен глобальным вызовам и стратегии развития образования.

Завершится первый конкурсный день выступлениями конкурсантов с презентацией своего профессионального и личностного профиля: «Российское образование: мой личный вклад в общее дело». Участники представят заранее разработанный проект, направленный на развитие профессионального мастерства управленцев в сфере образования и педагогов.

Во второй день ведущие эксперты в сфере образования поделятся с конкурсантами знаниями о формировании лидерских качеств и эффективной командной работе. Все мероприятия этого дня наполнены идеей «Команда лидеров».

Третий конкурсный день будет посвящен будущему и представляет знакомство с мышлением нового времени. Конкурсантам предстоит в командном формате разработать проект, продемонстрировав критическое и стратегическое мышление, навыки управления проектами и профессионального взаимодействия.

Посещением международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начнется четвертый день. Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей Алексей Агафонов проведет лекцию на тему Платформа возможностей: инструменты профессионального роста и саморазвития». Кроме того, состоится сбор обратной связи от участников конкурса. Под руководством директора Института регионального развития «Академии Минпросвещения России» Алексея Лукьяновича будет проведен анализ конкурсных заданий.

Заключительный конкурсный день будет посвящен кадровому резерву в сфере образования и профессиональным возможностям. Впервые на одной площадке встретятся министры образования всех субъектов Российской Федерации и ректоры педагогических вузов. Панельную дискуссию откроет первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В мероприятии также примут участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Затем состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса и будут названы имена победителей.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации. Проект нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.

Теги: #конкурс #россия страна возможностей
Источник: Псковская Лента Новостей
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