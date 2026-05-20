 
Общество

Памятный знак в честь участников СВО откроют в Великих Луках

Памятный знак в честь участников специальной военной операции откроется в Великих Луках. В связи с этим с 18:00 21 мая до 16:00 22 мая временно прекратят движение и запретят парковку транспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Ограничения вводятся на следующих автомобильных дорогах:

  • Улица Дьяконова (от дома №56 до пересечения с улицей Дружбы);
  • Улица Колхозная (от дома №27а до Братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг.);
  • Проезд от улицы Дьяконова до улицы Колхозной вдоль земельного участка с кадастровым номером 60:25:0030605:177 с парковочными пространствами.

Исключениями являются транспортные средства организаторов мероприятия и жителей домов 27а, 31 и 41 по улице Колхозной.

Объезд будет осуществляться по следующим улицам: улица Дружбы, улица Гражданская, улица Новогаражная, улица 3-й Ударной Армии, улица Мурманская, улица Пескарева.

Согласно требованиям безопасности, проход к месту проведения мероприятия будет осуществляться через специальные пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями. Местами прохода участников определены:

  • От улицы Колхозной (рядом с входной зоной ОКН РЗ «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943гг.»);
  • От улицы Дьяконова у дома №56;
  • От улицы Дружбы (вблизи моста по улице Дьяконова через реку Лазавицу).
