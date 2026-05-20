Олег Беляев покинул должность начальника УГХ администрации Пскова

Олег Беляев покинул должность начальника управления городского хозяйства администрации Пскова, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственного источника.

Фото: profi.ru

Напомним, Олег Беляев был назначен на должность руководителя УГХ в конце октября 2025 года. До этого обязанности начальника управления городского хозяйства исполняла Дарья Дмитриева, которую назначили после того, как экс-начальник управления городского хозяйства администрации Пскова – бывший заместитель главы администрации областного центра Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки.