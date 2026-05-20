«Анализируй этно»: Нынче неча без нунчи. Корейская скрепа как суперскилл

Радио ПЛН FM запускает новый цикл программы «Анализируй этно», посвящённой обсуждению вопросов межэтнической тематики. Автор и ведущая проекта — руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

Норрис Чак, как известно, хорош и без нунчак (был). А вот вице-председателю Псковского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» по внутренним коммуникациям без нунчи нынче никак.

Что такое нунчи, почему журнал «Форбс» посвятил этой корейской духовной скрепе целую статью, и кто у нас в Пскове владеет этой восточной суперспособностью, расскажет полукореянка, полукраинка и мать первого псковского бразильца Ирина Хван. Ольга Миронович узнает у нее, как многовековые национальные традиции помогают некоторым добиваться успеха в бизнесе и не только.