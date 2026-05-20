Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ продолжено после перерыва 

Очередное судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной стартовало 20 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

В судебном заседании планируется продолжить исследовать доказательства стороны защиты. Будут дальше изучать диски, потом письменные доказательства.

Планировался вызов в качестве свидетеля сотрудника ПсковГУ Анны Марковой, которая может подтвердить выполнение предполагаемым подельником Натальи Ильиной Сергеем Куклевым научных трудов. Но она получила повестку вчера вечером и не смогла прийти сегодня в суд, поскольку не могла предупредить работодателя.

Помимо Анны Марковой, планировалось допросить экс-сотрудника ПсковГУ Ольгу Лосскую.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.