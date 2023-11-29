Общество

Изменения в бюджете территориального ФОМС изучил социальный комитет Собрания

Законопроект об изменениях в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2023 год рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова сообщила, что проект закона уточняет плановые поступления налоговых и неналоговых доходов с учетом фактических и ожидаемых показателей. Так, уменьшены на 7 млн 203,6 тыс. рублей запланированные доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, на такую же сумму увеличены запланированные доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба.

Помимо прочего, на 9 млн 138 тыс. рублей снижается финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (в пределах источников финансирования).

Также вносятся изменения в размер средств нормированного страхового запаса на 2023 год с учетом уточнения расходов бюджета за счет средств НСЗ. Размер НСЗ скорректирован до 1 млрд 271 млн 426,7 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2023 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 744 млн 987 тыс. рублей, расходы – в сумме 10 млрд 57 млн 944 тыс. рублей.

Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального фонда ОМС на 1 января 2023 года в сумме 312 млн 957 тыс. рублей.

«В бюджете межбюджетные трансферы на выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях - 138 тысяч рублей. Насколько я понял, 99% этой суммы мы возвращаем в федеральный фонд, как и в прошлом году, позапрошлом. Один случай был оплачен в этом году. Вопрос к комитету здравоохранения. Комитет предпримет обещанные ранее усилия, чтобы полученные федеральные деньги осваивались, а не возвращались в федеральный фонд?» - спросил вице-спикер областного Собрания, председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов подробно объяснил порядок оформления. Игорь Дитрих уточнил, что эта система оформления сложна, но правительство РФ упростило ее в 2023 году.

«Были ли за эти годы от вас обращения в правительство или обращение в областное Собрание депутатов, чтобы мы внесли поправки в схему реализации этих денег? Насколько знаю, таких шагов не было. Дальше что будем делать? Нам в следующем году снова сократили сумму», - продолжил Игорь Дитрих.

Денис Иванов уточнил, что на данный момент Минздрав разрабатывает поправки по данному направлению для упрощения оформления. «Работа не страдает от того, что эта мера не находит своего отклика. На текущих условиях, прописанных в порядке ее получения, — очень проблематично», - заключил он.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в двух чтениях.