Общество

Игорь Иванов: В профсоюзах крайне возмущены безобразным отношением к участнику СВО

Ситуацией с травлей участника специальной военной операции Андрея Ползохновского в деревне Писковичи Псковского района крайне возмущены в профсоюзах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«В профсоюзах Псковской области крайне возмущены безобразным отношением к участнику СВО. Андрей Ползохновский не прятался за чужие спины, пошел защищать нашу общую Родину. Получив тяжелое ранение и вернувшись домой, он ощутил вот такую "поддержку" от соседей, жителей города воинской славы! Мало того, некоторые из соседей Андрея сознательно нарушали закон, паркуясь на местах для инвалидов, так они еще имеют наглость оскорблять и угрожать воину», - возмутился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Профсоюзный лидер отметил, что профсоюзы всегда поддерживают и будут поддерживать участников специальной военной операции.

«Могу дать совет тем, кто со своей стороны допустил такое хамство и неуважение — пускай наберутся храбрости и в преддверии Нового года и Рождества попросят по-человечески у Героя прощения. И никогда более не проявляют неуважение и не нарушают закон!» - заключил Игорь Иванов.

Напомним, ситуацию в деревне Писковичи на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.