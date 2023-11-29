Общество

Михаил Ведерников: Неуважение к участникам СВО будет пресекаться жестким образом

Неуважительное отношение к участникам специальной военной операции, людям с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области будет пресекаться самым жестким образом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, комментируя резонансный сюжет ГТРК «Псков» об участнике СВО Андрее Ползохновском, который фактически столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий.

Скриншот: ГТРК «Псков»

«Для тех, кто не видел: Андрей (награждён орденом Мужества) на спецоперации лишился ноги. В жилом комплексе в Писковичах при этом ему не дают нормально пользоваться специально отведённым местом для инвалидов – его постоянно занимают. На просьбы убрать автомобили некоторые соседи по жилому комплексу реагируют угрозами и оскорблениями», - описал ситуацию Михаил Ведерников.

По наблюдениям губернатора, абсолютное большинство жителей области в соцсетях выразили солидарность с Андреем Ползохновском и высказали ему слова поддержки.

Люди, которые позволили себе оскорбительные выпады, столкнутся с правовыми последствиями, подчеркнул глава региона и отметил, что уже обсудил это с руководством УМВД России по Псковской области и прокуратуры региона. «Лица установлены, правоохранительные органы уже занялись проверкой», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор лично проконтролирует, чтобы на территории жилого комплекса в деревне Писковичи Псковского района были обеспечены все условия для людей с ограниченными возможностями.

«И последнее, неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью и откровенно свинское поведение в Псковской области будет пресекаться самым жестким образом. Андрею выражаю слова уважения и поддержки. Настоящий мужчина», - заключил Михаил Ведерников.