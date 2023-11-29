Общество

В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах

Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации, сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова.

«Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор. Мы просим провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации», - сказала она.

Обращение было направлено по поручению спикера ГД Вячеслава Володина, пишет РИА Новости.

«Здоровая нация начинается со здоровых детей. А здоровье детей напрямую зависит от качества питания – в том числе в школах. Особенно важно, чтобы самые младшие школьники – ученики начальных классов получали полноценное, сбалансированное и качественное питание», - добавила парламентарий.