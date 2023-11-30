Общество

Сотрудник псковского МЧС погиб в зоне спецоперации

Сотрудник главного управления МЧС России по Псковской области Александр Примеров погиб в зоне проведения специальной военной операции 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Ранее Александр Примеров служил в главном управлении в должности заместителя начальника отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости.

В октябре текущего года он отправился на передовую добровольцем. Похороны состоялись сегодня, 30 ноября, на территории Псковской области.

«Личный состав главного управления МЧС России по Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», - добавили в ведомстве.