Общество

К чему приводит «самоназначение» витаминов, объяснила диетолог

Прием некоторых микронутриентов может помочь в коррекции веса, но только врач способен определить, какие именно биологически активные добавки и в каком количестве необходимы пациенту, предупредила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. В частности, жирорастворимые витамины могут ускорять метаболизм, уточнила она.

«Жирорастворимые витамины (А, D, Е, K) влияют на обмен веществ, на расход энергии. Они не "сжигают" жир, но настолько ускоряют метаболизм, что организм начинает брать энергию из жировых запасов. Эти витамины необходимы для нормального функционирования клеток, для работы ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови», – добавила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

Однако бесконтрольный прием витаминов может оказать разрушительное воздействие на организм, отметила диетолог.

«Важно понимать, что никакие витамины не стоит принимать самостоятельно в погоне за стройностью. Избыток любых витаминов, микро- и макроэлементов может вызвать интоксикацию, вплоть до отравления, перевозбуждения нервной системы и еще более серьезных, даже необратимых, последствий», – предостерегла Зоя Богданова.

Диетолог рекомендует пройти медицинское обследование, прежде чем покупать витамины и любые другие биодобавки.

«Я против того, чтобы заниматься самоназначением. Лучше пройти обследование. Сейчас делают комплекс (анализов, – ред.) для коррекции веса практически в любой поликлинике. Можно прийти и сдать именно этот комплекс на определенное количество гормонов, витаминов и состояния организма. Этот чек-ап даст врачу возможность понять, что у вас не так, и отрегулировать это добавками, минералами, витаминами, необходимыми нутриентами», – посоветовала Зоя Богданова.