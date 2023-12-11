Общество

Согласие на обработку своих данных можно будет передать через «Госуслуги»

Россияне смогут передать согласие на обработку своих персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений из одной организации в другую через «Госуслуги». Это облегчит получение персонализированных услуг в банках, операторах связи, страховых компаниях, сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

На «Госуслугах» планируется создать реестр согласий от граждан на предоставление их данных разным организациям, отметил представитель Минцифры. Нужна единая платформа, чтобы компании видели, что клиент действительно изъявил желание на передачу информации. Запуск проекта возможен в 2025 году, добавил Дмитрий Дубынин.

Регулятор неоднократно высказывался о необходимости создания на рынке платформы коммерческих согласий, заявили в пресс-службе Банка России. Там пояснили: она позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче, пишут «Известия».

Передача согласий на использование данных о потребителе поможет сэкономить время клиентам банков, страховых компаний и операторов связи, которое могло бы быть потрачено на поездки в офисы этих организаций, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она будет полезна, когда нужно открыть счет и получить другие срочные услуги удаленно.

Чем больше организаций и людей имеют доступ к сведениям, тем выше риски их утечки, отметил Владимир Ульянов из Zecurion. Однако на практике нужно смотреть, каким образом будет построена система.