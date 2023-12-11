Общество

Псковский лицей стал обладателем кубка по финансовому брейн-рингу

Псковский лицей экономики и основ предпринимательства № 10 стал обладателем кубка по брейн-рингу на тему финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Администрации города Пскова

В интеллектуальной игре приняли участие ученики девяти школ Пскова. Свои знания, умения, креативность продемонстрировали команды школ №№ 2, 4, 10, 18, 29, ПГЛ, ПТЛ, ПИЛГ и ППК. По итогам упорной борьбы лучшими признаны знатоки лицея №10.

Организаторами и спонсорами конкурса выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, творческая компания Asrta Video и центр «Мой бизнес» при поддержке управления образования администрации города Пскова.