Общество

Дополнительные видеокамеры монтируют в подземных переходах в Великих Луках

Дополнительные видеокамеры монтируют в подземных переходах в Великих Луках по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По дополнительному видеонаблюдению на перекрестке, которое было поручено Михаилом Юрьевичем, - заключен договор, ведутся работы. До конца года они будут реализованы», - сказал Андрей Беляев.

Сити-менеджер добавил, что сейчас подрядная организация также меняет в подземных переходах резиновое покрытие, которое износилось за год эксплуатации.

Также установлена насосная станция, чтобы уровень воды в подземных переходах не поднимался.

В целом перекресток встал на обслуживание и планомерно функционирует, отметил гость студии.

Ранее сообщалось, что видеонаблюдение организуют в проблемных точках Великих Лук по программе «Безопасный город».