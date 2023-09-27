Общество

«Большой Брат следит за ними»: видеонаблюдение организуют в проблемных точках Великих Лук

Видеонаблюдение организуют в проблемных точках Великих Лук по программе «Безопасный город». Об этом глава администрации Великих Лук Андрей Беляев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас мы прорабатываем вопрос по внедрению системы видеонаблюдения в городе по программе "Безопасный город". Мы уже знаем объем средств, который нам нужен. Мы ждем подтверждения. И в случае выделения финансирования во всех проблемных местах будут установлены видеокамеры, которые будут с распознаванием лиц. Изображение будет выведено на пульт полиции. И, соответственно, это упростит работу сотрудников полиции и, так скажем, повысит сознательность, наверное, граждан, что Большой брат следит за ними», - сказал Андрей Беляев.

Напомним, в Великих Луках отмечаются многочисленные акты вандализма, в том числе в подземных пешеходных переходах и в парке «Луки Парк». Стоит отметить, что в указанных местах видеонаблюдение уже осуществляется.

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Большой Брат — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984», единоличный диктатор государства Океания и партии «Ангсоц».