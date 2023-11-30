Общество

Ожидаемая продолжительность жизни выросла в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до уровня 73,5 лет за девять месяцев текущего года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня уже было сказано, что наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны - это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. И, конечно, у здравоохранения здесь весомая и главная роль. И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 лет», - сказала Голикова во время открытия конгресса «Национальное здравоохранение».

В своем видеоприветствии к участникам конгресса президент России Владимир Путин поставил более амбициозные задачи - до конца 2023 года добиться ожидаемой продолжительности жизни уже к 74 годам. Вице-премьер отметила, что это сложная задача, потому что внутри этого цикла было преодоление ковида и влияние его на все демографические показатели, включая ожидаемую продолжительность жизни, пишет РИА Новости.

«Но тем не менее, я хочу сказать, что в сравнении с 2019 годом, когда его не было, девять месяцев дали нам прирост ожидаемой продолжительности жизни на 0,3 года. И это хорошо. Чем больше этот показатель, тем мы понимаем, качественнее те результаты, которые мы с вами получаем, и наоборот», - добавила Голикова.

Второй национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.