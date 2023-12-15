Общество

Псковичи делятся снимками снежных скульптур в соцсетях. ФОТО

Скульптуры из снега лепят в Пскове в период оттепели. Снимками снежных фигур горожане делятся в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Напротив общежития на улице Карла Маркса появились снежные кот и мышонок.

Фото: Александра Шершеневич

В микрорайоне Любятово местные жители слепили снеговика.

Фото: Юлия Иванова

На улице Народной появилась утка из снега.

Фото: Надежда Надеждина и Анна Ермолина

Подписчики группы публикуют и цветные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей.

Напомним, 18 декабря в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов.