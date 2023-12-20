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Общество

В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь

20.12.2023 16:00|ПсковКомментариев: 0

Фейерверка и культурно-массовых мероприятий в Пскове в новогоднюю ночь не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В администрации предоставили полный перечень новогодних мероприятий в городе Пскове. 

Новогодние и рождественские мероприятия в Пскове 2023-2024 года

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

Категория

«Символ 2024 года: Дракон». Конкурс творческих работ для детей.

11 декабря-

4 января

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева. Юбилейная 87а

6+

«Зимние приключения Колобка». Интерактивная новогодняя театрализованная музыкальная программа.

18 декабря

14.30

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20

6+

«Как встречают новый год люди разных широт». Новогоднее путешествие.

19 декабря

10.00

Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23

0+

«Предновогодняя суета». Познавательно-развлекательная акция.

19 декабря

14.00

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,

ул. Юбилейная, 87а

6+

«От Рождества до Рождества». Праздничная программа.

19 декабря

16.00

Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6

16+

«Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – Детский фонд.

20 декабря

11.00

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

6+

«Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – дети участников СВО.

20 декабря

13.30

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

6+

Новогодние программы для детей с родителями.

20 декабря 17.00,

23 декабря 12.00, 13.00

МБУ «Планетарий»,

ул. Советская, 64-а

0+

«Крошка Мороз». Интерактивное представление для самых маленьких.

«Замышляем Новый Год». Интерактивно-концертное представление.

«Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Спектакль.

20-30 декабря

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

0+

 

6+

 

6+

«Летучий корабль». Детский мюзикл.

21 декабря

12.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

Новогодняя интерактивная программа для 1-3 классов (по заявкам учреждений).

21-22, 26-28 декабря

10.00, 12.00, 14.00

МБУ «Планетарий»,

ул. Советская, 64-а

6+

«От Сатурналия до Рождества». Экскурс в историю «новогодних» праздников.

22 декабря

13.00

Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23

12+

«Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Новогодний спектакль.

Участники – дети участников СВО.

22 декабря

15.30

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

6+

«Под лучами рождественских звезд». Открытие выставки авторской елочной игрушки Ники Островской.

22 декабря

17.00

Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6

10+

«Летучий корабль». Детский мюзикл.

22 декабря

18.30

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.

22-28, 30 декабря

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Детские новогодние школьные дискотеки (4-8 кл.).

22,23,25-27,29 декабря

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

10+

Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«Новогодний переполох». Музыкальный спектакль.

23 декабря

16.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!». Новогодний калейдоскоп.

23 декабря

17.00

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,

ул. Юбилейная, 87а

16+

«Самый главный волшебник». Новогодняя развлекательная программа.

24 декабря

12.00

Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр.,21

6+

«Обыкновенное чудо». Литературная гостиная.

24 декабря

15.00

Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11

12+

Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«Новогодний парад сказок». Новогодняя история по мотивам м/ф «Холодное сердце».

24 декабря

16.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«Волшебные сны». Музыкальный спектакль.

25-27 декабря

11.00, 14.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

«По стране гуляет праздник – это Новый год-проказник». Литературно-развлекательная программа.

25-28 декабря 11.00, 13.00

Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алехина, 20

6+

«Пусть праздник подарит чудо». Рождественские чтения.

 

25-29 декабря,

3-4 января

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова

0+

«Сияет ёлочка огнями». Новогодний праздник.

 

26 декабря

11.00

Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11

6+

«В зимних лабиринтах». Новогодний квест-приключение.

26 декабря

13.00

Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23

6+

«Вперёд! За Зелёным Драконом!». Новогодние странствия символа года.

26 декабря

14.00

БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,

ул. Юбилейная, 87а

6+

«Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдем ответ». Новогодняя акция.

26-29 декабря,

3-4, 9-10 января

Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21

6+

«Новогодняя перезагрузка». Праздничная программа.

28 декабря

17.00

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20

16+

Новогодний турнир по настольным играм.

28 декабря

в часы работы библиотеки

Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23

6+

Новогодний аукцион.

29 декабря

17.00

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а

14+

«Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры».

29 декабря

18.30

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

«Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры».

30 декабря

13.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

Интерактивная новогодняя программа.

30/31 декабря

12.00-14.00

Детский парк

0+

«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.

2 января

12.00, 14.30

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«Кто похитил Новый год?». Спектакль.

2 января

13.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

«Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями». Музыкальная сказка.

2 января

16.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Детская новогодняя школьная дискотека (4-8 кл.).

2 января

17.30

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

10+

«Рождественский ангелочек». Мастер-класс.

3 января 15.00

Библиотеки – общественный центр микрорайона Псковкирпич, ул. Н. Карбышева, 4

6+

«Под новогодней ёлкой». Акция.

3, 4 января

14.00

Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15

6+

«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.

4 января

12.00, 14.30

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).

«По щучьему велению». Музыкальный спектакль.

4 января

16.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

Сказочный Поезд Деда Мороза.

5 января

09.00-12.00

Железнодорожный вокзал города Пскова

0+

Театр классического балета», НОУ «Императорская школа русского балета».

«Щелкунчик». Балет-феерия.

5 января

17.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

Праздничное новогоднее мероприятие.

6 января

12.00

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

0+

«Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль.

6 января

17.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

«Наш 2024 Новый год». Эстрадный концерт.

7 января

17.00

МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

0+

Благотворительная Рождественская ёлка для детей прихожан, ветеранов и военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся Воскресной школы.

8 января

11.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

0+

«Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро». Концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

8 января

18.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

«Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль.

11 января

13.00

МБУК «Дом офицеров»,

ул. Комдива Кирсанова, 5

6+

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Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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