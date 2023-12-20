Общество

В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь

Фейерверка и культурно-массовых мероприятий в Пскове в новогоднюю ночь не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В администрации предоставили полный перечень новогодних мероприятий в городе Пскове.

Новогодние и рождественские мероприятия в Пскове 2023-2024 года

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения Категория «Символ 2024 года: Дракон». Конкурс творческих работ для детей. 11 декабря- 4 января БЦОиИ им. И.Н. Григорьева. Юбилейная 87а 6+ «Зимние приключения Колобка». Интерактивная новогодняя театрализованная музыкальная программа. 18 декабря 14.30 Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20 6+ «Как встречают новый год люди разных широт». Новогоднее путешествие. 19 декабря 10.00 Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23 0+ «Предновогодняя суета». Познавательно-развлекательная акция. 19 декабря 14.00 БЦОиИ им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87а 6+ «От Рождества до Рождества». Праздничная программа. 19 декабря 16.00 Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6 16+ «Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – Детский фонд. 20 декабря 11.00 МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 6+ «Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – дети участников СВО. 20 декабря 13.30 МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 6+ Новогодние программы для детей с родителями. 20 декабря 17.00, 23 декабря 12.00, 13.00 МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а 0+ «Крошка Мороз». Интерактивное представление для самых маленьких. «Замышляем Новый Год». Интерактивно-концертное представление. «Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Спектакль. 20-30 декабря МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 0+ 6+ 6+ «Летучий корабль». Детский мюзикл. 21 декабря 12.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ Новогодняя интерактивная программа для 1-3 классов (по заявкам учреждений). 21-22, 26-28 декабря 10.00, 12.00, 14.00 МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а 6+ «От Сатурналия до Рождества». Экскурс в историю «новогодних» праздников. 22 декабря 13.00 Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23 12+ «Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Новогодний спектакль. Участники – дети участников СВО. 22 декабря 15.30 МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 6+ «Под лучами рождественских звезд». Открытие выставки авторской елочной игрушки Ники Островской. 22 декабря 17.00 Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6 10+ «Летучий корабль». Детский мюзикл. 22 декабря 18.30 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл. 22-28, 30 декабря МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Детские новогодние школьные дискотеки (4-8 кл.). 22,23,25-27,29 декабря МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 10+ Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Новогодний переполох». Музыкальный спектакль. 23 декабря 16.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!». Новогодний калейдоскоп. 23 декабря 17.00 БЦОиИ им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87а 16+ «Самый главный волшебник». Новогодняя развлекательная программа. 24 декабря 12.00 Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр.,21 6+ «Обыкновенное чудо». Литературная гостиная. 24 декабря 15.00 Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11 12+ Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Новогодний парад сказок». Новогодняя история по мотивам м/ф «Холодное сердце». 24 декабря 16.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Волшебные сны». Музыкальный спектакль. 25-27 декабря 11.00, 14.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ «По стране гуляет праздник – это Новый год-проказник». Литературно-развлекательная программа. 25-28 декабря 11.00, 13.00 Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алехина, 20 6+ «Пусть праздник подарит чудо». Рождественские чтения. 25-29 декабря, 3-4 января Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова 0+ «Сияет ёлочка огнями». Новогодний праздник. 26 декабря 11.00 Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11 6+ «В зимних лабиринтах». Новогодний квест-приключение. 26 декабря 13.00 Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23 6+ «Вперёд! За Зелёным Драконом!». Новогодние странствия символа года. 26 декабря 14.00 БЦОиИ им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87а 6+ «Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдем ответ». Новогодняя акция. 26-29 декабря, 3-4, 9-10 января Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21 6+ «Новогодняя перезагрузка». Праздничная программа. 28 декабря 17.00 Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20 16+ Новогодний турнир по настольным играм. 28 декабря в часы работы библиотеки Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23 6+ Новогодний аукцион. 29 декабря 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а 14+ «Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры». 29 декабря 18.30 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ «Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры». 30 декабря 13.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ Интерактивная новогодняя программа. 30/31 декабря 12.00-14.00 Детский парк 0+ «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл. 2 января 12.00, 14.30 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «Кто похитил Новый год?». Спектакль. 2 января 13.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями». Музыкальная сказка. 2 января 16.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Детская новогодняя школьная дискотека (4-8 кл.). 2 января 17.30 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 10+ «Рождественский ангелочек». Мастер-класс. 3 января 15.00 Библиотеки – общественный центр микрорайона Псковкирпич, ул. Н. Карбышева, 4 6+ «Под новогодней ёлкой». Акция. 3, 4 января 14.00 Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15 6+ «Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл. 4 января 12.00, 14.30 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург). «По щучьему велению». Музыкальный спектакль. 4 января 16.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ Сказочный Поезд Деда Мороза. 5 января 09.00-12.00 Железнодорожный вокзал города Пскова 0+ Театр классического балета», НОУ «Императорская школа русского балета». «Щелкунчик». Балет-феерия. 5 января 17.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ Праздничное новогоднее мероприятие. 6 января 12.00 МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 0+ «Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль. 6 января 17.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ «Наш 2024 Новый год». Эстрадный концерт. 7 января 17.00 МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1 0+ Благотворительная Рождественская ёлка для детей прихожан, ветеранов и военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся Воскресной школы. 8 января 11.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 0+ «Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро». Концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. 8 января 18.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+ «Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль. 11 января 13.00 МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5 6+

Напомним, запускать салюты в новогоднюю ночь в Псковской области разрешат.

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