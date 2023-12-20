В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь

Фейерверка и культурно-массовых мероприятий в Пскове в новогоднюю ночь не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
В администрации предоставили полный перечень новогодних мероприятий в городе Пскове.
Новогодние и рождественские мероприятия в Пскове 2023-2024 года
|
Наименование мероприятия
|
Дата, время проведения
|
Место проведения
|
Категория
|
«Символ 2024 года: Дракон». Конкурс творческих работ для детей.
|
11 декабря-
4 января
|
БЦОиИ им. И.Н. Григорьева. Юбилейная 87а
|
6+
|
«Зимние приключения Колобка». Интерактивная новогодняя театрализованная музыкальная программа.
|
18 декабря
14.30
|
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20
|
6+
|
«Как встречают новый год люди разных широт». Новогоднее путешествие.
|
19 декабря
10.00
|
Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23
|
0+
|
«Предновогодняя суета». Познавательно-развлекательная акция.
|
19 декабря
14.00
|
БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а
|
6+
|
«От Рождества до Рождества». Праздничная программа.
|
19 декабря
16.00
|
Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6
|
16+
|
«Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – Детский фонд.
|
20 декабря
11.00
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
6+
|
«Замышляем Новый год». Интерактивно-концертное представление. Участники – дети участников СВО.
|
20 декабря
13.30
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
6+
|
Новогодние программы для детей с родителями.
|
20 декабря 17.00,
23 декабря 12.00, 13.00
|
МБУ «Планетарий»,
ул. Советская, 64-а
|
0+
|
«Крошка Мороз». Интерактивное представление для самых маленьких.
«Замышляем Новый Год». Интерактивно-концертное представление.
«Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Спектакль.
|
20-30 декабря
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
0+
6+
6+
|
«Летучий корабль». Детский мюзикл.
|
21 декабря
12.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
Новогодняя интерактивная программа для 1-3 классов (по заявкам учреждений).
|
21-22, 26-28 декабря
10.00, 12.00, 14.00
|
МБУ «Планетарий»,
ул. Советская, 64-а
|
6+
|
«От Сатурналия до Рождества». Экскурс в историю «новогодних» праздников.
|
22 декабря
13.00
|
Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23
|
12+
|
«Новогодний детектив. Операция Ё. Продолжение…». Новогодний спектакль.
Участники – дети участников СВО.
|
22 декабря
15.30
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
6+
|
«Под лучами рождественских звезд». Открытие выставки авторской елочной игрушки Ники Островской.
|
22 декабря
17.00
|
Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6
|
10+
|
«Летучий корабль». Детский мюзикл.
|
22 декабря
18.30
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.
|
22-28, 30 декабря
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Детские новогодние школьные дискотеки (4-8 кл.).
|
22,23,25-27,29 декабря
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
10+
|
Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
«Новогодний переполох». Музыкальный спектакль.
|
23 декабря
16.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!». Новогодний калейдоскоп.
|
23 декабря
17.00
|
БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а
|
16+
|
«Самый главный волшебник». Новогодняя развлекательная программа.
|
24 декабря
12.00
|
Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр.,21
|
6+
|
«Обыкновенное чудо». Литературная гостиная.
|
24 декабря
15.00
|
Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11
|
12+
|
Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
«Новогодний парад сказок». Новогодняя история по мотивам м/ф «Холодное сердце».
|
24 декабря
16.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
«Волшебные сны». Музыкальный спектакль.
|
25-27 декабря
11.00, 14.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
«По стране гуляет праздник – это Новый год-проказник». Литературно-развлекательная программа.
|
25-28 декабря 11.00, 13.00
|
Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алехина, 20
|
6+
|
«Пусть праздник подарит чудо». Рождественские чтения.
|
25-29 декабря,
3-4 января
|
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова
|
0+
|
«Сияет ёлочка огнями». Новогодний праздник.
|
26 декабря
11.00
|
Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11
|
6+
|
«В зимних лабиринтах». Новогодний квест-приключение.
|
26 декабря
13.00
|
Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23
|
6+
|
«Вперёд! За Зелёным Драконом!». Новогодние странствия символа года.
|
26 декабря
14.00
|
БЦОиИ им. И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а
|
6+
|
«Дракон – фантазия иль нет, лишь в книжках мы найдем ответ». Новогодняя акция.
|
26-29 декабря,
3-4, 9-10 января
|
Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21
|
6+
|
«Новогодняя перезагрузка». Праздничная программа.
|
28 декабря
17.00
|
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20
|
16+
|
Новогодний турнир по настольным играм.
|
28 декабря
в часы работы библиотеки
|
Библиотека – Центр детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23
|
6+
|
Новогодний аукцион.
|
29 декабря
17.00
|
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19а
|
14+
|
«Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры».
|
29 декабря
18.30
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
«Новогодние приключения Маши и Вити». Музыкальный спектакль с участием Образцового коллектива Детской вокальной студии «Позитив» и Заслуженного коллектива народного творчества Театра танца «Русские узоры».
|
30 декабря
13.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
Интерактивная новогодняя программа.
|
30/31 декабря
12.00-14.00
|
Детский парк
|
0+
|
«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.
|
2 января
12.00, 14.30
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
«Кто похитил Новый год?». Спектакль.
|
2 января
13.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
«Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями». Музыкальная сказка.
|
2 января
16.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Детская новогодняя школьная дискотека (4-8 кл.).
|
2 января
17.30
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
10+
|
«Рождественский ангелочек». Мастер-класс.
|
3 января 15.00
|
Библиотеки – общественный центр микрорайона Псковкирпич, ул. Н. Карбышева, 4
|
6+
|
«Под новогодней ёлкой». Акция.
|
3, 4 января
14.00
|
Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15
|
6+
|
«Новогодняя авантюра». Новогодняя интерактивная развлекательная программа для детей 1-4 кл.
|
4 января
12.00, 14.30
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Молодёжный музыкальный театр «Изумрудный город» (Санкт-Петербург).
«По щучьему велению». Музыкальный спектакль.
|
4 января
16.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
Сказочный Поезд Деда Мороза.
|
5 января
09.00-12.00
|
Железнодорожный вокзал города Пскова
|
0+
|
Театр классического балета», НОУ «Императорская школа русского балета».
«Щелкунчик». Балет-феерия.
|
5 января
17.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
Праздничное новогоднее мероприятие.
|
6 января
12.00
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
0+
|
«Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль.
|
6 января
17.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
«Наш 2024 Новый год». Эстрадный концерт.
|
7 января
17.00
|
МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1
|
0+
|
Благотворительная Рождественская ёлка для детей прихожан, ветеранов и военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся Воскресной школы.
|
8 января
11.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
0+
|
«Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро». Концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
|
8 января
18.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
|
«Ночь перед Рождеством». Театрализованный хореографический спектакль.
|
11 января
13.00
|
МБУК «Дом офицеров»,
ул. Комдива Кирсанова, 5
|
6+
Напомним, запускать салюты в новогоднюю ночь в Псковской области разрешат.
В Пскове зажгли главную ёлку, а в Великих Луках аналогичное событие произойдёт в ближайшие выходные. Псковская Лента Новостей выяснила, как украсили южную столицу в этом году, какие мероприятия пройдут в преддверии праздников, и куда великолучане смогут сходить на январских каникулах.