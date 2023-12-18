Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бытовые услуги и социальный контракт
ЛОНГРИД проверить здоровье
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Сокровища Острова
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
бизнес-ланчи вкусные обеды
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ДТП кто виноват
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Псков кофейни и пекарни
Советы на зиму псковским водителям
национальность белоруска
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Общество 18.12.2023 17:340 Европейская зима пришла в Псковскую область 19.12.2023 09:400 Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам 19.12.2023 09:300 Названы самые востребованные профессии в 2023 году 19.12.2023 08:450 Большинство российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году 19.12.2023 08:300 Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч 19.12.2023 08:150 Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 10:110 Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат 12.12.2023 09:521 Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам

19.12.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

До Нового года остаётся меньше двух недель, и в городах Псковской области уже царит праздничная атмосфера. Улицы облачились в новогоднюю иллюминацию, витрины магазинов пестрят гирляндами. В Пскове зажгли главную ёлку, а в Великих Луках аналогичное радостное событие произойдёт в ближайшие выходные. На юге региона к главному зимнему дереву приковано особое внимание, ведь на этот раз оно новое, искусственное.

Псковская Лента Новостей выяснила, как украсили южную столицу в этом году, какие мероприятия пройдут в преддверии праздников, и куда великолучане смогут сходить на январских каникулах.

 

И вот она, нарядная

Главным предновогодним событием Великих Лук стало прибытие искусственной ёлки, которую горожане давно просили взамен живой. 22-метровую красавицу установили благодаря инициативе администрации города и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Подрядчик досрочно смонтировал дерево на площади Ленина, украсил его золотыми и серебряными шарами, гирляндами. Возле центральной ёлки также разместились мерцающие в темноте сказочные фигуры — олени и сани.

Инсталляции подключили к сети и несколько раз отрепетировали включение перед праздником открытия новогодней ёлки, который пройдет 23 декабря. Театрализованное представление с концертной программой «Новый год. РФ» состоится на площади Ленина с 18:00 до 19:00.

«Дед Моробус»

В этот же субботний день по городу будет колесить новогодний автобус «Дед Моробус». С 13:30 до 18:00 Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками, вручать юным великолучанам сладкие сюрпризы.

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

«Дед Моробус» отправится с улицы Малышева и завершит движение возле главной ёлки, где к тому моменту состоится её зажжение. Маршрут автобуса будет следующим:

  • 13:30 – 13:50 – улица Малышева, 13 (территория, прилегающая к МБУК «ГДК им. Ленина»);
  • 14:10 – 14:25 – площадь Рокоссовского (территория, прилегающая к МБУК «ВДТ»);
  • 14:45 – 15:15 – улица Вокзальная (сквер напротив т/ц «Апельсин»);
  • 15:30 – 15:50 – сквер на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Гагарина;
  • 16:05 – 16:25 – больничный городок (территория перед родильным домом и детской городской больницей);
  • 16:40 – 16:55 – парк «Петровский»;
  • 17:05 – 17:35 – «Луки Парк»;
  • 17:45 – площадь Ленина.

Комитет культуры администрации города Великие Луки подготовил и другие праздничные мероприятия. В Доме культуры имени Ленина, ДК ЛК и Детской школе искусств пройдут концерты для детей и взрослых, интерактивные спектакли, бэби-ёлки. Новогодние представления покажет Великолукский драматический театр.

Ёлки во дворах и ярмарка мастеров

Кроме того, в преддверии Нового года в Великих Луках традиционно проходят семейные праздники во дворах. Инициатива проведения таких соседских мероприятий принадлежит общественным советникам главы города, идею которых поддержал депутатский корпус и комитет культуры администрации города.

Первым праздничную эстафету подхватит двор на улице Первомайской, 2 - мероприятие запланировано на 18:00 21 декабря. Собравшихся ждут конкурсы, игры, хороводы с участием главных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки.

Затем праздники пройдут фактически во всех микрорайонах. Городские власти обещают вскоре опубликовать праздничную афишу.

Фото: глава города Николай Козловский / «ВКонтакте»

Кстати, в этом году горожане поучаствуют в конкурсе на самую красивую ёлку - новогодние деревья будут установлены во многих дворах по инициативе общественных советников и при содействии управляющих компаний. 

Ёлочные базары и новогодняя ярмарка

С 20 декабря в городе откроются ёлочные базары, где любой желающий сможет приобрести подходящее дерево хвойной породы. Продавать ароматно пахнущие символы праздника будут у дома №9 улице Ботвина; на пересечении улиц Вокзальной и Гражданской; напротив дома №19 по улице Дружбы; у дома №3 по улице Дьяконова; у дома №28 по улице Зверева; у дома №128 по проспекту Октябрьскому; на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Льва Толстого; на пересечении улицы Полиграфистов и проспекта Октябрьского; у дома №67 по улице Ставского.

А 22-24 декабря в городе состоится новогодняя ярмарка мастеров. На площадке ТЦ «Рубин» 70 местных умельцев представят сувенирную авторскую продукцию, будут проводить творческие мастер-классы. Там же для посетителей откроется праздничная фотозона.

Новогодняя ночь

2024-й год великолучане встретят без общегородского фейерверка. Великие Луки придерживаются единой с регионом концепции — организованные салюты проводить не рекомендуется.

При этом физические лица смогут в определенное время запустить в небо огненные залпы. Напомним, мораторий на использование пиротехники в Псковской области снимут только на период празднования Нового года - с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января. В остальные новогодние выходные дни запрет на салюты вернётся.

Также горожане смогут повеселиться в новогоднюю ночь в «Луки Парке». С 0:30 до 3:30 у местной ёлки пройдёт дискотека «Дед Мороз - dance» при участии зимнего волшебника.

Волшебные истории и слёт Дедов Морозов

В «Луки Парке» подготовили обширную бесплатную программу на все каникулы. Парк аттракционов распахнёт свои двери для жителей и гостей города уже с 20 декабря, сейчас там завершают подготовку оборудования и наводят последние штрихи в новогоднем убранстве. На территории расположена красочная ёлка, огромный новогодний шар и другие световые фигуры, вскоре яркими огнями засверкает колесо обозрения.

В преддверии Нового года парк будет открыт со среды по пятницу с 15:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 20:00. Понедельник и вторник — выходные дни. В сообществе парка «ВКонтакте» уточняют, что запланирована работа катка и зимних горок, аттракционов, тира и аркадных игр. Желающие смогут посетить динопарк, магазин игрушек и кафе.

В новогодние выходные «Луки Парк» намерен принимать гостей без выходных с 12:00 до 21:00. Запланированы такие мероприятия:

30 декабря

  • 14:00-15:00 — музыкальная встреча с Дедушкой Морозом: хороводы, игры и конкурсы у главной новогодней ёлки.
  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки» (платный мастер-класс по созданию фетровых новогодних елочных игрушек)

31 декабря

  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

1 января

  • 15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом для самых маленьких ценителей праздника и их родителей
  • 15:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

2 января

  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»
  • 17:00-18:00 — музыкальный спектакль «Морозко». Это новая постановка 2024 года — зимняя волшебная история, которая, как уверяют организаторы, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

3 января

  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»
  • 17:00-18:00 — слет Деда Мороза, Санта Клауса, Йоулупукки и многих других в увлекательном представлении «Дед Мороз без границ»

4 января

  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»
  • 17:00-18:00 — музыкальный спектакль «Морозко»

5 января

  • 15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом
  • 12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

6 января

  • 15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом
  • 12:00-20:00 «Мастерская Снегурочки»

7 января

  • 16:00-18:00 — «Рождественский заезд 2024». «Луки Парк» приглашает гостей на каток, где будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка
  • 12:00-20:00 «Мастерская Снегурочки»

8 января

  • 12:00- 20:00 — «Мастерская Снегурочки»

Праздничные фотозоны

Великие Луки пестрят новогодними локациями для сказочных снимков. На улицах и проспектах смонтированы новогодние консоли, светящиеся арки и занавеси. Особенно ярко в тёмное время суток на набережной реки Ловати — деревья украшены иллюминацией, центральный мост подсвечивается гирляндой.

К сожалению, одной из фотозон город уже лишился — неизвестные разорвали гирлянду на новогодней арке, установленной в сквере на проспекте Гагарина. Конструкцию демонтировали для проведения ремонтных работ, но повреждения оказались слишком значительными — скорее всего, арка не подлежит восстановлению.

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

Тем временем, многие магазины в центральной и других частях города украсили к Новому году витрины. Те предприятия торговли и общепита, которые сделали это лучше всего, будут отмечены в рамках общегородского конкурса. Витрины планируют оценить по ряду критериев: художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.

Бюджетные учреждения также не остались в стороне. Образовательные организации, муниципальные и другие предприятия завесили фасады гирляндами, нарядили живые деревья на подведомственных территориях. 

А городской студенческий совет проводит конкурс в рамках всероссийской акции «Новогодние окна». Желающим принять участие нужно придумать интересный и по-настоящему волшебный способ украшения окон дома, в школе, колледже, университете или на рабочем месте. Фотографии задекорированных стёкол следует размещать до 25 декабря в соцсети «ВКонтакте» с хештегами: #НовогодниеОкнаГСС #НовогодниеОкнаВЛ #ГССвл. Победители конкурса получат новогодние подарки.

В декабре все города преображаются. Уличные украшения, гирлянды на окнах, декорации, ёлки привносят радость и нотку волшебства в серые зимние будни. Общегородские торжества помогают людям разделить радость праздника, окунуться в атмосферу чудес и томительного ожидания боя курантов. Всё это делается для каждого из нас, поэтому относиться к убранству и другому муниципальному имуществу следует бережно, а к гуляниям во дворах или на центральных улицах — с пониманием.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #Новый год #праздник #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 68 человек
Сюжет: Новый год - 2024 Великие Луки украсили к Новому году. ФОТО Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках Главную новогоднюю ель доставили в город Дно Салют из автомобиля на ходу запустили в центре Пскова. ВИДЕО Новогодняя ярмарка мастеров пройдет в Великих Луках Остров украсили инсталляциями в преддверии Нового года Олени и сани появятся у главной новогодней ели в Великих Луках Квесты и экскурсии пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в новогодние праздники Световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове. ФОТО Иллюминацию на главной ели в Великих Луках включили в тестовом режиме «Цветочная» ель продолжает вызывать жаркие споры среди жителей Себежа Сроки новогодних каникул назвали россиянам Конкурс по новогоднему украшению витрин проводят в Великих Луках Благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области Новогодний турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman прошел в Пскове Псковский музей-заповедник примет в дар елочные украшения Эстафета Дедов Морозов на коньках пройдет в Финском парке Пскова Названы самые опасные новогодние украшения для питомцев Главную новогоднюю ель зажгли в Пскове с участием Деда Мороза и Снегурочки 22-метровую искусственную ель монтируют в Великих Луках Кафе откроется вблизи катка в Финском парке в Пскове  Главную новогоднюю ель установили в Локне Когда можно будет запускать новогодние фейерверки, напомнил Михаил Ведерников «Прайс-лист» на популярные нарушения в новогодние праздники презентовали псковичам Каток заливают на острове Дятлинка в Великих Луках Золотые шары украсили деревья в Детском парке в Пскове Светящиеся арки и занавеси установили в Великих Луках Техническое открытие катка в Финском парке Пскова состоится 5 декабря Искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки Познакомиться с елочными игрушками из советского детства предлагает псковский музей Новые новогодние инсталляции установят в Пскове Лыжную трассу накатали на псковском стадионе «Машиностроитель» Подготовку к заливке катка начали в Пскове Новый год-2024 в Псковской области: первые детали Каток начали заливать в Дно Ярмарка «Городская зимняя сказка» откроется на улице Пушкина в Пскове с середины декабря Главную ель на Октябрьской площади в Пскове начнут устанавливать 2 декабря По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году Украшать Псков к Новому году начнут на следующей неделе Монтаж новогодних украшений начался в Великих Луках Запускать салюты в новогоднюю ночь разрешат в Псковской области
19.12.2023, 10:500 Традиционный новогодний забег состоится в Пскове 1 января 19.12.2023, 10:380 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года 19.12.2023, 10:260 Итоги первого областного конкурса любительских хоров подвели в Пскове 19.12.2023, 10:120 Служил до 83 лет: каким был старейший клирик псковской епархии Петр Кольцов
19.12.2023, 10:030 Доля вторичного рынка в ноябре снизилась до минимальных 50% — Домклик 19.12.2023, 09:520 Автомобиль Renault Megane сгорел в островской деревне Богданово 19.12.2023, 09:400 Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам 19.12.2023, 09:320 День святителя Николая Чудотворца отмечают православные
19.12.2023, 09:300 Названы самые востребованные профессии в 2023 году 19.12.2023, 09:150 Онлайн-кредитование предлагают запретить 19.12.2023, 09:000 Бюджет России получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах 19.12.2023, 08:450 Большинство российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году
19.12.2023, 08:300 Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч 19.12.2023, 08:150 Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы 19.12.2023, 07:550 Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц 19.12.2023, 07:350 Первая зимняя оттепель выходит на максимум
19.12.2023, 07:190 Книги Бориса Акунина* исчезли с сайтов российских книжных магазинов 19.12.2023, 07:000 Электросамокаты хотят выгнать с заснеженных улиц 18.12.2023, 22:390 Великолукские баскетболистки взяли «бронзу» Зимнего кубка АСБ 18.12.2023, 22:000 Климатолог заявила, что доказательств метеозависимости не существует
18.12.2023, 21:400 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей почти 10 единиц оружия 18.12.2023, 21:200 Сотрудники медучреждения получили положенные выплаты благодаря Псковскому облсовпрофу 18.12.2023, 21:050 Пять многодетных матерей работают в отделах ЗАГС в Псковской области 18.12.2023, 21:000 Новогодний бал по мотивам известного фильма пройдет в Пскове 3 января
18.12.2023, 20:590 Великие Луки украсили к Новому году. ФОТО 18.12.2023, 20:480 Волейболисты псковской «Бригантины» победили на соревнованиях СЗФО 18.12.2023, 20:400 Профориентацию и кибербезопасность обсудили полицейские с учащимися псковского лицея 18.12.2023, 20:200 Росгвардейцы приняли участие в творческой встрече с Игорем Прокопенко в Пскове
18.12.2023, 20:000 Посвященная Конституции межвузовская конференция прошла в Пскове 18.12.2023, 19:460 «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов найден мёртвым в Москве 18.12.2023, 19:400 Псковича с ожогами и татуировкой на руках продолжают искать полицейские 18.12.2023, 19:300 Мужчина заплатит штраф за попытку украсть дизельное топливо в Дно
18.12.2023, 19:270 «Летающие сосны»: псковские энергетики рассказали о падении деревьев на ЛЭП на просеках 18.12.2023, 19:200 Игорь Иванов: Социальное партнерство - локомотив профсоюзного движения 18.12.2023, 19:200 Кому положена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, объяснили специалисты 18.12.2023, 19:180 Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле
18.12.2023, 19:140 Новую программу разработали в «Михайловском» к предстоящим праздникам 18.12.2023, 19:100 Более половины жителей СЗФО считают 2023 год удачным для себя – опрос 18.12.2023, 19:020 Жительница Пыталовского района обманом получила два микрокредита 18.12.2023, 19:000 Презентация книг участника войны в Афганистане пройдет в Пскове
18.12.2023, 18:540 Национальную премию в области музейного дела впервые учредят в России 18.12.2023, 18:450 Дмитрий Шахов совместно с сотрудниками УВКБ ООН посетил отделение Красного Креста в Пскове 18.12.2023, 18:271 За что будут штрафовать водителей в 2024 году, объяснили эксперты 18.12.2023, 18:200 «Дневной дозор»: может ли кино провоцировать подростковую жестокость?
18.12.2023, 18:190 Рейтингомер: съезд с Путиным, конец света и загадочный маневр полковника. ВИДЕО 18.12.2023, 18:150 Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ 18.12.2023, 18:104 Дело об убийстве сфинкса в Пскове прекратили в связи с примирением супругов  18.12.2023, 18:000 «Изборские истории»: Особенности национальной зимы в Изборске
18.12.2023, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 декабря 18.12.2023, 17:510 Великолучанка сняла квартиру посуточно и украла из нее бытовую технику 18.12.2023, 17:480 ФИДЕ поддержала идею отметить 225-летие со дня рождения псковского шахматиста Александра Петрова 18.12.2023, 17:400 Кибермошенники снова завладели сбережениями доверчивых жителей Псковской области
18.12.2023, 17:340 Европейская зима пришла в Псковскую область 18.12.2023, 17:170 Движение затруднено на улице Труда в Пскове из-за ДТП 18.12.2023, 17:150 Количество совершавших наркопреступления подростков за пять лет сократилось на 20% - МВД 18.12.2023, 17:000 Администрацию Порховского района обязали предоставить жилье сироте-инвалиду
18.12.2023, 16:570 Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 18.12.2023, 16:510 Доступ к мобильному Интернету получили более трех тысяч жителей деревень Псковской области 18.12.2023, 16:470 Контрабанда более 50 кг наркотиков обернулась для иностранца в Псковской области лишением свободы 18.12.2023, 16:370 Мужчина предстанет перед судом в Псковской области за попытку подкупить таможенника
18.12.2023, 16:340 Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин о работе предприятия 18.12.2023, 16:310 Рейтингомер: съезд с Путиным, конец света и загадочный маневр полковника 18.12.2023, 16:311 «Железные люди»: Юрий Сорокин о любви к спорту, чувстве меры и первом шаге к здоровому образу жизни. ВИДЕО 18.12.2023, 16:200 Более 600 псковичей обратились в травмпункт с начала декабря
18.12.2023, 16:191 АвтоАс предлагает удобную авторассрочку на автомобили Jaecoo 18.12.2023, 16:180 Утверждены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам 18.12.2023, 16:070 Сотрудник жилищно-коммунальной службы Пскова погиб на рабочем месте 18.12.2023, 16:013 Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов
18.12.2023, 15:561 Гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» назначен Антон Дымов 18.12.2023, 15:540 Читатели ПЛН назвали наиболее актуальные меры для борьбы с коррупцией 18.12.2023, 15:421 Выставка работ художницы из Китая откроется в Псковском музее 18.12.2023, 15:310 «ГорДозор»: Чем опасна оттепель? ВИДЕО
18.12.2023, 15:281 Три заместителя главы администрации Великих Лук избавятся от приставки «и.о.» 18.12.2023, 15:100 Глухонемому сломали кости лица на стройке в Пскове 18.12.2023, 14:492 Юрий Сорокин: Я поставил себе задачу воспитать в Пскове мастеров спорта 18.12.2023, 14:340 Порывы ветра до 17 метров в секунду и дожди ожидаются в Псковской области 19 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru