Общество

Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам

До Нового года остаётся меньше двух недель, и в городах Псковской области уже царит праздничная атмосфера. Улицы облачились в новогоднюю иллюминацию, витрины магазинов пестрят гирляндами. В Пскове зажгли главную ёлку, а в Великих Луках аналогичное радостное событие произойдёт в ближайшие выходные. На юге региона к главному зимнему дереву приковано особое внимание, ведь на этот раз оно новое, искусственное.

Псковская Лента Новостей выяснила, как украсили южную столицу в этом году, какие мероприятия пройдут в преддверии праздников, и куда великолучане смогут сходить на январских каникулах.

И вот она, нарядная

Главным предновогодним событием Великих Лук стало прибытие искусственной ёлки, которую горожане давно просили взамен живой. 22-метровую красавицу установили благодаря инициативе администрации города и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Подрядчик досрочно смонтировал дерево на площади Ленина, украсил его золотыми и серебряными шарами, гирляндами. Возле центральной ёлки также разместились мерцающие в темноте сказочные фигуры — олени и сани.

Инсталляции подключили к сети и несколько раз отрепетировали включение перед праздником открытия новогодней ёлки, который пройдет 23 декабря. Театрализованное представление с концертной программой «Новый год. РФ» состоится на площади Ленина с 18:00 до 19:00.

«Дед Моробус»

В этот же субботний день по городу будет колесить новогодний автобус «Дед Моробус». С 13:30 до 18:00 Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками, вручать юным великолучанам сладкие сюрпризы.

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

«Дед Моробус» отправится с улицы Малышева и завершит движение возле главной ёлки, где к тому моменту состоится её зажжение. Маршрут автобуса будет следующим:

13:30 – 13:50 – улица Малышева, 13 (территория, прилегающая к МБУК «ГДК им. Ленина»);

14:10 – 14:25 – площадь Рокоссовского (территория, прилегающая к МБУК «ВДТ»);

14:45 – 15:15 – улица Вокзальная (сквер напротив т/ц «Апельсин»);

15:30 – 15:50 – сквер на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Гагарина;

16:05 – 16:25 – больничный городок (территория перед родильным домом и детской городской больницей);

16:40 – 16:55 – парк «Петровский»;

17:05 – 17:35 – «Луки Парк»;

17:45 – площадь Ленина.

Комитет культуры администрации города Великие Луки подготовил и другие праздничные мероприятия. В Доме культуры имени Ленина, ДК ЛК и Детской школе искусств пройдут концерты для детей и взрослых, интерактивные спектакли, бэби-ёлки. Новогодние представления покажет Великолукский драматический театр.

Ёлки во дворах и ярмарка мастеров

Кроме того, в преддверии Нового года в Великих Луках традиционно проходят семейные праздники во дворах. Инициатива проведения таких соседских мероприятий принадлежит общественным советникам главы города, идею которых поддержал депутатский корпус и комитет культуры администрации города.

Первым праздничную эстафету подхватит двор на улице Первомайской, 2 - мероприятие запланировано на 18:00 21 декабря. Собравшихся ждут конкурсы, игры, хороводы с участием главных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки.

Затем праздники пройдут фактически во всех микрорайонах. Городские власти обещают вскоре опубликовать праздничную афишу.

Фото: глава города Николай Козловский / «ВКонтакте»

Кстати, в этом году горожане поучаствуют в конкурсе на самую красивую ёлку - новогодние деревья будут установлены во многих дворах по инициативе общественных советников и при содействии управляющих компаний.

Ёлочные базары и новогодняя ярмарка

С 20 декабря в городе откроются ёлочные базары, где любой желающий сможет приобрести подходящее дерево хвойной породы. Продавать ароматно пахнущие символы праздника будут у дома №9 улице Ботвина; на пересечении улиц Вокзальной и Гражданской; напротив дома №19 по улице Дружбы; у дома №3 по улице Дьяконова; у дома №28 по улице Зверева; у дома №128 по проспекту Октябрьскому; на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Льва Толстого; на пересечении улицы Полиграфистов и проспекта Октябрьского; у дома №67 по улице Ставского.

А 22-24 декабря в городе состоится новогодняя ярмарка мастеров. На площадке ТЦ «Рубин» 70 местных умельцев представят сувенирную авторскую продукцию, будут проводить творческие мастер-классы. Там же для посетителей откроется праздничная фотозона.

Новогодняя ночь

2024-й год великолучане встретят без общегородского фейерверка. Великие Луки придерживаются единой с регионом концепции — организованные салюты проводить не рекомендуется.

При этом физические лица смогут в определенное время запустить в небо огненные залпы. Напомним, мораторий на использование пиротехники в Псковской области снимут только на период празднования Нового года - с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января. В остальные новогодние выходные дни запрет на салюты вернётся.

Также горожане смогут повеселиться в новогоднюю ночь в «Луки Парке». С 0:30 до 3:30 у местной ёлки пройдёт дискотека «Дед Мороз - dance» при участии зимнего волшебника.

Волшебные истории и слёт Дедов Морозов

В «Луки Парке» подготовили обширную бесплатную программу на все каникулы. Парк аттракционов распахнёт свои двери для жителей и гостей города уже с 20 декабря, сейчас там завершают подготовку оборудования и наводят последние штрихи в новогоднем убранстве. На территории расположена красочная ёлка, огромный новогодний шар и другие световые фигуры, вскоре яркими огнями засверкает колесо обозрения.

В преддверии Нового года парк будет открыт со среды по пятницу с 15:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 20:00. Понедельник и вторник — выходные дни. В сообществе парка «ВКонтакте» уточняют, что запланирована работа катка и зимних горок, аттракционов, тира и аркадных игр. Желающие смогут посетить динопарк, магазин игрушек и кафе.

В новогодние выходные «Луки Парк» намерен принимать гостей без выходных с 12:00 до 21:00. Запланированы такие мероприятия:

30 декабря

14:00-15:00 — музыкальная встреча с Дедушкой Морозом: хороводы, игры и конкурсы у главной новогодней ёлки.

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки» (платный мастер-класс по созданию фетровых новогодних елочных игрушек)

31 декабря

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

1 января

15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом для самых маленьких ценителей праздника и их родителей

15:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

2 января

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

17:00-18:00 — музыкальный спектакль «Морозко». Это новая постановка 2024 года — зимняя волшебная история, которая, как уверяют организаторы, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

3 января

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

17:00-18:00 — слет Деда Мороза, Санта Клауса, Йоулупукки и многих других в увлекательном представлении «Дед Мороз без границ»

4 января

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

17:00-18:00 — музыкальный спектакль «Морозко»

5 января

15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом

12:00-20:00 — «Мастерская Снегурочки»

6 января

15:00-16:00 — музыкальная встреча с Дедом Морозом

12:00-20:00 «Мастерская Снегурочки»

7 января

16:00-18:00 — «Рождественский заезд 2024». «Луки Парк» приглашает гостей на каток, где будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка

12:00-20:00 «Мастерская Снегурочки»

8 января

12:00- 20:00 — «Мастерская Снегурочки»

Праздничные фотозоны

Великие Луки пестрят новогодними локациями для сказочных снимков. На улицах и проспектах смонтированы новогодние консоли, светящиеся арки и занавеси. Особенно ярко в тёмное время суток на набережной реки Ловати — деревья украшены иллюминацией, центральный мост подсвечивается гирляндой.

К сожалению, одной из фотозон город уже лишился — неизвестные разорвали гирлянду на новогодней арке, установленной в сквере на проспекте Гагарина. Конструкцию демонтировали для проведения ремонтных работ, но повреждения оказались слишком значительными — скорее всего, арка не подлежит восстановлению.

Фото пресс-службы администрации Великих Лук

Тем временем, многие магазины в центральной и других частях города украсили к Новому году витрины. Те предприятия торговли и общепита, которые сделали это лучше всего, будут отмечены в рамках общегородского конкурса. Витрины планируют оценить по ряду критериев: художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.

Бюджетные учреждения также не остались в стороне. Образовательные организации, муниципальные и другие предприятия завесили фасады гирляндами, нарядили живые деревья на подведомственных территориях.

А городской студенческий совет проводит конкурс в рамках всероссийской акции «Новогодние окна». Желающим принять участие нужно придумать интересный и по-настоящему волшебный способ украшения окон дома, в школе, колледже, университете или на рабочем месте. Фотографии задекорированных стёкол следует размещать до 25 декабря в соцсети «ВКонтакте» с хештегами: #НовогодниеОкнаГСС #НовогодниеОкнаВЛ #ГССвл. Победители конкурса получат новогодние подарки.

В декабре все города преображаются. Уличные украшения, гирлянды на окнах, декорации, ёлки привносят радость и нотку волшебства в серые зимние будни. Общегородские торжества помогают людям разделить радость праздника, окунуться в атмосферу чудес и томительного ожидания боя курантов. Всё это делается для каждого из нас, поэтому относиться к убранству и другому муниципальному имуществу следует бережно, а к гуляниям во дворах или на центральных улицах — с пониманием.

Ульяна Лаблюк