Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам

До Нового года остаётся меньше двух недель, и в городах Псковской области уже царит праздничная атмосфера. Улицы облачились в новогоднюю иллюминацию, витрины магазинов пестрят гирляндами. В Пскове зажгли главную ёлку, а в Великих Луках аналогичное радостное событие произойдёт в ближайшие выходные. На юге региона к главному зимнему дереву приковано особое внимание, ведь на этот раз оно новое, искусственное.
Псковская Лента Новостей выяснила, как украсили южную столицу в этом году, какие мероприятия пройдут в преддверии праздников, и куда великолучане смогут сходить на январских каникулах.
Главным предновогодним событием Великих Лук стало прибытие искусственной ёлки, которую горожане давно просили взамен живой. 22-метровую красавицу установили благодаря инициативе администрации города и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
Подрядчик досрочно смонтировал дерево на площади Ленина, украсил его золотыми и серебряными шарами, гирляндами. Возле центральной ёлки также разместились мерцающие в темноте сказочные фигуры — олени и сани.
Инсталляции подключили к сети и несколько раз отрепетировали включение перед праздником открытия новогодней ёлки, который пройдет 23 декабря. Театрализованное представление с концертной программой «Новый год. РФ» состоится на площади Ленина с 18:00 до 19:00.
В этот же субботний день по городу будет колесить новогодний автобус «Дед Моробус». С 13:30 до 18:00 Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи будут поздравлять местных жителей с наступающими праздниками, вручать юным великолучанам сладкие сюрпризы.
Фото пресс-службы администрации Великих Лук
«Дед Моробус» отправится с улицы Малышева и завершит движение возле главной ёлки, где к тому моменту состоится её зажжение. Маршрут автобуса будет следующим:
Комитет культуры администрации города Великие Луки подготовил и другие праздничные мероприятия. В Доме культуры имени Ленина, ДК ЛК и Детской школе искусств пройдут концерты для детей и взрослых, интерактивные спектакли, бэби-ёлки. Новогодние представления покажет Великолукский драматический театр.
Кроме того, в преддверии Нового года в Великих Луках традиционно проходят семейные праздники во дворах. Инициатива проведения таких соседских мероприятий принадлежит общественным советникам главы города, идею которых поддержал депутатский корпус и комитет культуры администрации города.
Затем праздники пройдут фактически во всех микрорайонах. Городские власти обещают вскоре опубликовать праздничную афишу.
Фото: глава города Николай Козловский / «ВКонтакте»
Кстати, в этом году горожане поучаствуют в конкурсе на самую красивую ёлку - новогодние деревья будут установлены во многих дворах по инициативе общественных советников и при содействии управляющих компаний.
С 20 декабря в городе откроются ёлочные базары, где любой желающий сможет приобрести подходящее дерево хвойной породы. Продавать ароматно пахнущие символы праздника будут у дома №9 улице Ботвина; на пересечении улиц Вокзальной и Гражданской; напротив дома №19 по улице Дружбы; у дома №3 по улице Дьяконова; у дома №28 по улице Зверева; у дома №128 по проспекту Октябрьскому; на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Льва Толстого; на пересечении улицы Полиграфистов и проспекта Октябрьского; у дома №67 по улице Ставского.
А 22-24 декабря в городе состоится новогодняя ярмарка мастеров. На площадке ТЦ «Рубин» 70 местных умельцев представят сувенирную авторскую продукцию, будут проводить творческие мастер-классы. Там же для посетителей откроется праздничная фотозона.
2024-й год великолучане встретят без общегородского фейерверка. Великие Луки придерживаются единой с регионом концепции — организованные салюты проводить не рекомендуется.
Также горожане смогут повеселиться в новогоднюю ночь в «Луки Парке». С 0:30 до 3:30 у местной ёлки пройдёт дискотека «Дед Мороз - dance» при участии зимнего волшебника.
В «Луки Парке» подготовили обширную бесплатную программу на все каникулы. Парк аттракционов распахнёт свои двери для жителей и гостей города уже с 20 декабря, сейчас там завершают подготовку оборудования и наводят последние штрихи в новогоднем убранстве. На территории расположена красочная ёлка, огромный новогодний шар и другие световые фигуры, вскоре яркими огнями засверкает колесо обозрения.
В преддверии Нового года парк будет открыт со среды по пятницу с 15:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 20:00. Понедельник и вторник — выходные дни. В сообществе парка «ВКонтакте» уточняют, что запланирована работа катка и зимних горок, аттракционов, тира и аркадных игр. Желающие смогут посетить динопарк, магазин игрушек и кафе.
В новогодние выходные «Луки Парк» намерен принимать гостей без выходных с 12:00 до 21:00. Запланированы такие мероприятия:
30 декабря
31 декабря
1 января
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
К сожалению, одной из фотозон город уже лишился — неизвестные разорвали гирлянду на новогодней арке, установленной в сквере на проспекте Гагарина. Конструкцию демонтировали для проведения ремонтных работ, но повреждения оказались слишком значительными — скорее всего, арка не подлежит восстановлению.
Фото пресс-службы администрации Великих Лук
Тем временем, многие магазины в центральной и других частях города украсили к Новому году витрины. Те предприятия торговли и общепита, которые сделали это лучше всего, будут отмечены в рамках общегородского конкурса. Витрины планируют оценить по ряду критериев: художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.
Бюджетные учреждения также не остались в стороне. Образовательные организации, муниципальные и другие предприятия завесили фасады гирляндами, нарядили живые деревья на подведомственных территориях.
А городской студенческий совет проводит конкурс в рамках всероссийской акции «Новогодние окна». Желающим принять участие нужно придумать интересный и по-настоящему волшебный способ украшения окон дома, в школе, колледже, университете или на рабочем месте. Фотографии задекорированных стёкол следует размещать до 25 декабря в соцсети «ВКонтакте» с хештегами: #НовогодниеОкнаГСС #НовогодниеОкнаВЛ #ГССвл. Победители конкурса получат новогодние подарки.
В декабре все города преображаются. Уличные украшения, гирлянды на окнах, декорации, ёлки привносят радость и нотку волшебства в серые зимние будни. Общегородские торжества помогают людям разделить радость праздника, окунуться в атмосферу чудес и томительного ожидания боя курантов. Всё это делается для каждого из нас, поэтому относиться к убранству и другому муниципальному имуществу следует бережно, а к гуляниям во дворах или на центральных улицах — с пониманием.
Ульяна Лаблюк