Общество

Почти 20 млн рублей заложили в местные бюджеты районы и округа Псковской области для поддержки ТОС

18 млн рублей заложили в местные бюджеты районы и округа Псковской области для поддержки ТОС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Муниципальные конкурсы поддержки ТОС у нас стартовали в уходящем 2023 году. Муниципалитеты поняли, что это очень важное направление работы с общественностью, с общественными инициативами, рассказала руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

«Уходящий, очень продуктивный для развития ТОСовского движения в Псковской области, год показал, что наши ТОСы стали самыми настоящими помощники и общественными советниками и глав муниципальных образований, и депутатов, и администраций. В 2024 году это поддержка будет укрепляться: в настоящее время сумма заложенных на местном уровне средств в целом составляет 18 млн рублей», - добавила Елена Тимашова.