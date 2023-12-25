Общество

Размер социальных налоговых вычетов вырастет с 1 января

Размер социальных налоговых вычетов повысится с 1 января 2024 года, сообщает УФНС России по Псковской области.

Социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде.

Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода (в течение 2024 года), так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода (за период 2024 года в 2025 году).

Размер не ограничен только у одного из социальных вычетов. Его можно заявлять в полной сумме понесенных затрат. Это вычет по дорогостоящим видам лечения (подпункт 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ).

Для всех остальных видов социальных налоговых вычетов установлены предельные размеры.

Так, общий предельный лимит за год применяется к совокупности следующих видов социальных вычетов (пункт 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ):

по расходам на обучение (кроме обучения детей);

по расходам на лечение(оплата медицинских услуг и стоимости лекарственных препаратов, назначенных врачом (кроме дорогостоящего лечения);

по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги;

уплата пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, а также по договорам добровольного страхования жизни;

уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

оплата прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика (этот вычет работодатель не предоставляет. Работник может заявить его при подаче декларации в налоговый орган по окончании налогового периода (пп. 6 пункта 1, пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ).

До 1 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 000 рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 000 рублей.

Также с 1 января 2024 года увеличивается до 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)размер вычета на обучение детей и подопечных. До 1 января 2024 года вычет на обучение детей и подопечных физического лица может быть учтен в размере не более 50 000 рублей в год на каждого обучающегося. Эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов, попечителей (подпункт 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ).