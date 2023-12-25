Общество

Начальник псковского управления Росгвардии принял участие в акции «Елка желаний»

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов принял участие в региональной благотворительной акции «Ёлка желаний», которая прошла в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководитель управления Росгвардии снял с новогодней елки открытку с желанием 7-летнего Семёна. В своем новогоднем послании мальчик просил подарить ему велосипед.

В ближайшее время желание маленького псковича исполнится.

Напомним, региональная благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2019 года. Целью акции стало исполнение новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.