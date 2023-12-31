Общество

Игорь Иванов: Пусть новый год будет наполнен радостью, миром и добром

С наступающим Новым годом жителей Псковской области поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«От лица Псковского областного совета профсоюзов хочу выразить все работающим псковичам, пенсионерам и ветеранам труда искреннюю признательность за вашу неутомимую работу. Ваш труд заслуживает самых высоких похвал и благодарности. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год принесет вам новые возможности и откроет новые горизонты для развития и достижения целей», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал, чтобы 2024 год стал для всех годом благополучия, процветания и успеха.

«Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и достичь новых высот. Пусть новый год будет наполнен радостью, миром и добром. Мирного неба, счастья вам и вашим близким!» - добавил Игорь Иванов.