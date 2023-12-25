Общество

Десять муниципалитетов региона губернатор отметил грантами за высокие показатели эффективности

Лучшие муниципальные образования Псковской области за высокие показатели эффективности деятельности в этом году получат гранты. Результаты рейтинга органов местного самоуправления был озвучен на итоговом совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тройка лидеров этого года — Пыталовский муниципальный округ, Струго-Красненский муниципальный округ и Островский район. Кроме того, в топ-10 вошли Палкинский район, Усвятский район, Красногородский муниципальный округ, Куньинский район, Опочецкий муниципальный округ, Пушкиногорский район, Новосокольнический район.

Все муниципальные образования получат гранты на развитие территорий от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«Благодарю за то, что не оставляете без внимания ни одну поставленную задачу, успешно работаете на благо своих жителей, делаете все возможное для привлечения дополнительных средств», — обратился к главам муниципальных образований губернатор. Также Михаил Ведерников заметил, что каждый муниципалитет получит сводный рейтинг. Главы смогут все изучить и посмотреть на свои сильные и слабые стороны, чтобы скорректировать работу в дальнейшем.

Напомним, в основе рейтинга органов местного самоуправления целый комплекс критериев — от развития ТОС до реализации нацпроектов, от работы с обращениями граждан до внедрения дизайн-кода и выполнения поручений президента.