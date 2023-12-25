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Общество

Иностранцы пытались пересечь границу в Печорском районе

29.12.2023 16:44|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе контроля за соблюдением правил пограничного режима в Печорском районе задержали очередные две группы иностранных граждан, собиравшиъся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Задержанные являются выходцами из стран Южной Азии и документов для нахождения в пограничной зоне не имели. В ходе опроса иностранцы сообщили, что прибыли в Псковскую область из московского региона и планировали в обход установленных пунктов пропуска через государственную границу убыть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Решением Печорского районного суда часть иностранных граждан привлечена к административной ответственности по части 1.1
статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.

Остальные жители Южной Азии задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

Ввиду участившихся случаев появления в приграничье нарушителей законодательства в пограничной сфере из числа иностранных граждан Пограничное управление просит жителей приграничных районов информировать пограничников о выявлении подозрительных и неизвестных лиц. Любая информация может помочь предотвратить противоправную деятельность на границе и обеспечить безопасность местных жителей.

Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам:

  • Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 698-108 (дежурный);
  • отдел (пограничная комендатура) в г. Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный);
  • отдел (пограничная комендатура) в г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный);
  • отдел (пограничная комендатура) в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный);
  • отделение (пограничная застава) в г. Гдове Пограничного управления ФСБ России по Псковской области: 8 (8113) 12-13-31 (дежурный).
Источник: Псковская Лента Новостей
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