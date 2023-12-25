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Общество

Полицейские поздравили юных псковичей с Новым годом

30.12.2023 08:59|ПсковКомментариев: 0

В преддверии новогодних праздников в Псковском детском доме принимали многочисленных гостей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, поздравить воспитанников и коллектив сотрудников Центра помощи детям в городе Пскове с Новым годом пришли представители Управления МВД России по Псковской области. Сотрудники органов внутренних дел передали сладкие подарки и поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками нуждающимся детям. Полицейские пожелали новых начинаний, больших успехов в учебе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

Для организации проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в дни зимних каникул стражи порядка оказали материальную помощь Псковскому детскому дому. Кроме того, полицейские вручили ребятам сладкие подарки.

Отметим, что подобные встречи псковских полицейских со своими подшефными стали уже доброй традицией. И каждое из таких мероприятий оказывается по-своему необычным и запоминающимся.

Источник: Псковская Лента Новостей
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