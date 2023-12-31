Общество

Свыше 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей

Более 450 участников новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» стали миллионерами в первый день 2024 года, четыре победителя разделили суперприз 100 миллионов рублей, сообщили в «Национальной Лотерее».

«453 участника выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 4 участника разделили между собой 100 миллионов рублей», - рассказали в компании.

Там уточнили, что выигрыш в сто миллионов разделили участники, купившие билеты в Саратовской и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

Как пишет РИА Новости, общий объем выигрышей участников по результатам тиража составил около 1 миллиарда рублей.