Николай Козловский поддержал выплаты ветеранам и узникам концлагерей к 9 Мая

Решение о назначении выплат ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, отчеты о деятельности учреждений здравоохранения и другие вопросы прошедшей сессии гордумы прокомментировал глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня состоялось очередное заседание Великолукской городской Думы, в ходе которого депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся бюджета, социальной поддержки граждан, деятельности сферы здравоохранения и дальнейшей работы Думы. Одним из ключевых вопросов стало внесение изменений в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также решение о назначении социальной выплаты нашим заслуженным великолучанам в преддверии празднования Дня Победы. Выплаты предусмотрены ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Считаю это решение правильным», - отметил Николай Козловский.

Отдельное внимание депутаты уделили деятельности сферы здравоохранения. Были заслушаны итоги работы Великолукского филиала Детской областной клинической больницы и Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы за 2025 год.

«Хочу отметить, что в развитии медицинской сферы города есть положительные изменения, в том числе в части повышения уровня оплаты труда и материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения. Это открывает перспективы для привлечения в медицину молодых кадров и расширения комплекса необходимых медицинских услуг, предоставляемых населению. Это хорошие тенденции, которые реально радуют, потому что для человека нет ничего дороже, чем здоровье», - добавил глава южной столицы региона.

Также он поблагодарил главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панферова и коллективы учреждений за работу: «Хочу заверить, что городская власть обязательно будет выполнять все предусмотренные законом обязательства для дальнейшего развития здравоохранения в нашем городе».

В рамках сессии председатель Контрольно-счетной палаты города Людмила Юркова также представила отчёт о деятельности возглавляемой организации по основным показателям.