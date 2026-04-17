Первые семь заявок рассмотрели в Пскове в рамках дизайн-кода для НТО

Первое заседание комиссии по согласованию архитектурно-художественного решения для нестационарных торговых объектов состоялось в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Псков продолжает преображаться! Как вы знаете, с 2022 года у нас действует дизайн‑код для вывесок и эмблем магазинов, кафе и предприятий. Улучшение архитектурного облика города отмечают большинство туристов! Теперь правила распространились и на нестационарные торговые объекты (НТО), многие из которых находятся в историческом центре», - отметили в администрации.

В составе комиссии присутствовали главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, представители контрольного управления администрации, управления градостроительной деятельности, управления городского хозяйства, представители бизнеса.

«Мы рассмотрели семь заявок предпринимателей, в том числе проекты летних кафе (летних террас). Проверили эстетичность цветовых решений, сообразность с внешним обликом города. Особое внимание уделили обеспечению мер для доступа маломобильных граждан! Обращаем внимание, что для объектов, имеющих действующие договора на право размещения НТО, установлен переходный период для выполнения соответствующих требований – до ноября 2027 года!» - добавили в администрации.

Более подробная информация по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2А кабинет №12 и №14. Телефоны: 29-10-74, 29-10-65, 29-10-66.