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Михаил Ведерников подвел итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области

05.01.2024 10:12|ПсковКомментариев: 0

Благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» за 5 лет существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Закуплено более 6 тыс единиц современного оборудования. Так, в Псковский областной онкодиспансер был закуплен линейный ускоритель стоимостью 120 млн, который позволяет проводить лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли. С его помощью было пролечено 500 пациентов – это более 36 тысяч циклов работы аппарата», - отметил глава региона. 

В 2021 году для онкодиспансера приобрели и новую систему компьютерной томографии. На аппарате специалисты работают в 2 смены, проводя более 8 тысяч исследований в год.

Как итог: пациенты диспансера на 1-2 стадии этого страшного заболевания вылечиваются в 90% случаев. 

«Главное – это своевременное обращение за помощью. Поэтому не забывайте ежегодно проходить диспансеризацию – записаться можно через Госуслуги в разделе «Здоровье», - напомнил губернатор в своем Telegram-канале.

На фото: министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Михаил Ведерников во время посещения медучреждений Псковской области. 2023 год. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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