Общество

Как не лишиться автомобиля, рассказали псковичам в полиции

Угоны и кражи из автотранспорта - одни из распространенных видов противоправных деяний. В целях их предупреждения полиция предлагает гражданам придерживаться определенных правил безопасности. Соответствующие рекомендации размещены в пятницу, 5 января, на сайте УМВД России по Псковской области.

«Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путем разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причем, нередко на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги и документы.

Не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией.

В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;

при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля и педалей;

не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 112. Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам правопорядка в работе по скорейшему раскрытию преступления», - отметили в полиции.