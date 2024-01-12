Общество

Старый Новый год: традиции и приметы

Старый Новый год – это уникальный праздник, который отмечается в странах, где официальной религией является православие. Он возник из-за разницы в календарях, которая сейчас составляет 13 дней. Таким образом, Старый Новый год празднуется в ночь с 13 на 14 января.

Этот праздник популярен не только в России. Так, старый Новый год отмечают в странах бывшего СССР, а также в Тунисе, Черногории, Сербии и других государствах.

Традиции празднования Старого Нового года в разных странах могут отличаться, но основные атрибуты этого праздника остаются неизменными:

подготовка к празднику: уборка в доме, приготовление праздничных блюд и украшение дома;

встречи с друзьями и семьей, обмен подарками и пожеланиями;

проведение обрядов, связанных с гаданиями и предсказаниями будущего;

участие в народных гуляниях и забавах, таких как катание на санях и игры со снежками;

просмотр новогодних передач и фильмов, а также исполнение новогодних песен и танцев;

посещение церкви и участие в религиозных обрядах, посвященных Новому году;

проводы старого года и прощание с его заботами, надежда на светлое и счастливое будущее.

В деревнях на Старый Новый год готовили особое праздничное меню, которое включало в себя жареного поросенка, пшеничную кашу с салом, блины, пироги и вареники с сюрпризом. Этот день связан с почитанием святого Василия Великого, покровителя свиноводов, поэтому на столе старались иметь как можно больше блюд из свинины. Верили, что это принесет удачу и обеспечит достаток на целый год.

Вареники были особенно популярны в праздник. Однако, они не были обычными, так как в один из них кладут горошину перца, ветку укропа, фасоль, сахар или монетку. В зависимости от того, какой сюрприз окажется в варенике, считалось, что год будет ярким и насыщенным или принесет богатство и достаток.

В этот день хозяйки щедро угощали всех пришедших в дом, а молодые люди переодевались и колядовали, рассчитывая на угощение. Также ходили по домам посевальщики, которые разбрасывали зерно и желали хозяевам изобилия и урожайного года. Таким образом, старый новый год был особенным праздником, который объединял людей и позволял им отметить начало нового года в кругу близких и друзей.

В этот день существуют и народные приметы:

если в ночь на Старый Новый год небо звездное, то это обещает хороший урожай и удачу в делах;

если в эту ночь идет снег или дождь, то это предвещает богатый урожай и благополучие;

если на Старый Новый год кто-то чихнет, то это значит, что он весь год будет здоровым;

если в этот день кто-то найдет монету, то это к удаче и богатству;

если в этот день зажечь свечу и поставить ее на окно, то это поможет привлечь удачу и благополучие в дом.

Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней.