Старый Новый год: традиции и приметы

Старый Новый год – это уникальный праздник, который отмечается в странах, где официальной религией является православие. Он возник из-за разницы в календарях, которая сейчас составляет 13 дней. Таким образом, Старый Новый год празднуется в ночь с 13 на 14 января.
Этот праздник популярен не только в России. Так, старый Новый год отмечают в странах бывшего СССР, а также в Тунисе, Черногории, Сербии и других государствах.
Традиции празднования Старого Нового года в разных странах могут отличаться, но основные атрибуты этого праздника остаются неизменными:
В деревнях на Старый Новый год готовили особое праздничное меню, которое включало в себя жареного поросенка, пшеничную кашу с салом, блины, пироги и вареники с сюрпризом. Этот день связан с почитанием святого Василия Великого, покровителя свиноводов, поэтому на столе старались иметь как можно больше блюд из свинины. Верили, что это принесет удачу и обеспечит достаток на целый год.
Вареники были особенно популярны в праздник. Однако, они не были обычными, так как в один из них кладут горошину перца, ветку укропа, фасоль, сахар или монетку. В зависимости от того, какой сюрприз окажется в варенике, считалось, что год будет ярким и насыщенным или принесет богатство и достаток.
В этот день хозяйки щедро угощали всех пришедших в дом, а молодые люди переодевались и колядовали, рассчитывая на угощение. Также ходили по домам посевальщики, которые разбрасывали зерно и желали хозяевам изобилия и урожайного года. Таким образом, старый новый год был особенным праздником, который объединял людей и позволял им отметить начало нового года в кругу близких и друзей.
В этот день существуют и народные приметы:
Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней.